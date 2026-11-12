Liam Lawson verlängert bei Racing Bulls bis 2027

Liam Lawson und Arvid Lindblad bleiben 2027 bei Visa Cash App Racing Bulls. Die Vertragsverlängerung sichert das Duo für die kommende Formel-1-Saison ab.

Liam Lawson und Arvid Lindblad fahren auch in der nächsten Saison für Visa Cash App Racing Bulls. Das Team bestätigte am Donnerstagmittag die Fahrerpaarung für die kommende Formel-1-Saison. Es bleibt beim Alten, da beide Piloten ihre Verträge verlängert haben. Sie werden bis mindestens Ende 2027 im Cockpit des österreichischen Rennstalls sitzen.

Klärung der Zukunft von Liam Lawson

Der Neuseeländer musste in den vergangenen Wochen stark um sein Cockpit zittern. Gerüchte machten die Runde, dass Red Bulls Nachwuchsfahrer Nikola Tsolov sein Nachfolger werden könnte. Gleichzeitig wurde Lawson mit einem Wechsel zu Cadillac in Verbindung gebracht. Valtteri Bottas steht dort noch bis 2027 unter Vertrag, doch ein vorzeitiges Aus des Finnen schien möglich. Jetzt ist klar, dass Lawson beim Racing Bulls bleibt.

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Spätestens mit seinem starken Auftritt beim Großen Preis von Brasilien sammelte Lawson genügend Argumente für die Verlängerung. Er startete vom dritten Platz im Qualifying und beendete das Rennen auf Platz sieben. Diese Leistung dürfte den entscheidenden Impuls für die Vertragsverlängerung gegeben haben. Zweifel an seiner Zukunft waren damit endgültig ausgeräumt.

Teamwertung und Fahrerstatistik

Lawson führt das Team derzeit auf Platz fünf der Konstrukteurswertung. Die Racing Bulls liegen hinter den Platzhirschen Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren. In der Fahrerwertung belegt der Neuseeländer den überzeugenden neunten Rang. Er gilt dabei als "best of the rest" hinter den Top-Piloten.

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Sein Teamkollege Arvid Lindblad, der in der Fahrerwertung auf Platz elf liegt, wird ebenfalls bis 2027 im Team bleiben. Lawson sagte in einem offiziellen Statement, dass er sich sehr freue, auch nächstes Jahr für Visa Cash App Racing Bulls zu fahren. Er lobte die großartige Saison und die harte Arbeit des Teams zur Entwicklung eines schnellen Autos.

Positionen der Stakeholder

Liam Lawson betonte in seiner Erklärung die positive Zusammenarbeit mit seinem Teamkollegen. Er freue sich darauf, diesen Moment mit Arvid Lindblad bis 2027 fortzuführen. Lawson zufolge bauen sie etwas Positives auf und er sei gespannt auf die gemeinsamen Ziele. Diese Worte unterstreichen die enge Verbindung zwischen den beiden Fahrern innerhalb des Rennstalls.

Alan Permane, der Teamchef von Racing Bulls, äußerte keine Zweifel an dieser Entscheidung. Er bezeichnete das Duo als die beste Fahrerbesetzung für das Team. Permane betonte die starke Kombination aus Erfahrung und Ehrgeiz, die Lawson und Lindblad mitbringen. Diese Aussage bestätigt die strategische Ausrichtung des Rennstalls für die kommenden Jahre.