Liam Lawson Vertrag Racing Bulls Verlängerung bis 2027 bestätigt

Liam Lawson und Arvid Lindblad bleiben bis 2027 bei den Visa Cash App Racing Bulls. Die Vertragsverlängerung beendet Gerüchte über einen Wechsel oder Ersatz durch Nikola Tsolov.

Das Ende der Unsicherheit für die Visa Cash App Racing Bulls steht fest. Die Formel-1-Teamleitung hat am Donnerstagmittag offiziell bestätigt, dass Liam Lawson und sein Teamkollege Arvid Lindblad auch für die Saison 2027 im Cockpit der österreichischen Rennstalls sitzen werden. Diese klare Ansage beendet jede Spekulation über einen möglichen Ausstieg des 24-jährigen Neuseeländers oder einen Wechsel des Schweden ins Reserverennen.

Die Entscheidung für die Wiederholung der bisherigen Paarung kam nach intensiven Wochen, in denen Lawson um seinen Platz in der Weltspitze bangen musste. Obwohl Red-Bull-Nachwuchsdriver Nikola Tsolov als möglicher Ersatzmann gehandelt wurde, setzte sich das Team auf die bewährte Truppe. Auch Gerüchte, Lawson könnte zu Cadillac wechseln, um dort die Lücke hinter Valtteri Bottas zu schließen, haben sich als nichtig erwiesen.

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Liam Lawson Erfolg in Brasilien als Faktor

Ein entscheidendes Argument für die Vertragsverlängerung lieferte Liam Lawson mit seiner starken Performance beim Großen Preis von Brasilien. Der Pilot sicherte sich im Qualifying den dritten Startplatz und beendete das Rennen schließlich auf dem siebten Platz. Diese Leistung unterstrich seine Konstanz und stellte ihn als zuverlässigen Punktgewinner dar, der die Erwartungen des Teams übertrifft.

In der aktuellen Fahrerwertung positioniert sich Lawson damit auf dem überzeugenden neunten Rang. Er gilt dabei als der Beste unter denjenigen Fahrern, die nicht zu den vier Top-Teams Mercedes, Ferrari, Red Bull und McLaren gehören. Diese Platzierung belegt, dass Lawson in der Lage ist, gegen die härteste Konkurrenz der oberen Tabellenregion zu bestehen und Punkte für das Team einzufahren.

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Arvid Lindblad Partner bis Ende 2027

Neben dem erfahrenen Lawson bleibt auch der 19-jährige Arvid Lindblad festes Mitglied der Crew. Der Schwede hat sich in dieser Saison auf Platz 11 der Fahrerwertung etabliert und entwickelt sich stetig weiter. Lawson würdigte diese Entwicklung in einer offiziellen Statement explizit und betonte die positive Dynamik innerhalb des Teams.

Der Neuseeländer äußerte seine Freude über die gemeinsame Zukunft: Er freue sich sehr darauf, den Moment mit Arvid Lindblad bis 2027 weiterzuführen. Gemeinsam würden sie etwas Positives aufbauen, und er sei gespannt, was sie als Team erreichen könnten. Diese Worte unterstreichen, dass das Duo nicht nur aus individuellen Gründen bleibt, sondern von einer starken symbiotischen Entwicklung profitiert.

Teamchef Alan Permane lobt Fahrerbesetzung

Alan Permane, der 59-jährige Teamchef der Visa Cash App Racing Bulls, verteidigte die Personalie ohne jegliche Zweifel. Er stellte klar, dass dies die beste verfügbare Fahrerbesetzung für das Team sei. Die Kombination aus der Erfahrung Lawsons und dem ehrgeizigen Streben beider Piloten bilde eine starke Basis für die Zukunft.

Permane verwies zudem auf die harte Arbeit, die das gesamte Team in die Entwicklung des schnellen Autos investiert hat. Dieses Fahrzeug schätze Lawson sehr, was sich in seiner Zufriedenheit und den daraus resultierenden Rennergebnissen widerspiegelt. Die Racing Bulls halten derzeit den fünften Platz in der Teamwertung inne, was ein solider Stand ist, der durch diese Beständigkeit weiter ausgebaut werden soll.

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Zukunft der Racing Bulls in der Formel 1

Die Fixierung der Fahrerpaarung ermöglicht es dem Team, sich voll auf die technische Weiterentwicklung zu konzentrieren. Mit Lawson und Lindblad stehen zwei Piloten zur Verfügung, die sowohl Punkte als auch wertvolles Feedback für die Chassis-Entwicklung liefern. Die Unsicherheit, die in der Vergangenheit durch den möglichen Wechsel Lawson zu Cadillac oder durch den Druck des Nachwuchstalent Nikola Tsolov entstand, ist damit彻底 beseitigt.

Für die Fans und die Marktbeobachter ist dies ein klares Signal der Ambition. Das Team plant, die bestehende Struktur zu nutzen, um in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft weiter nach oben zu klettern. Die Zusammenarbeit zwischen den Fahrern und dem Management zeigt, dass die Strategie auf Kontinuität setzt, anstatt auf risikoreiche Experimente zu vertrauen, um kurzfristige Erfolge zu sichern.