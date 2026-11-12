Liam Neeson Action Revival: The Mongoose und weitere Filme im Fokus

Liam Neeson kehrt in The Mongoose und drei weiteren Titeln als Actionheld zurück. Fans erhalten Adrenalin pur mit Marisa Tomei und Ving Rhames in den Hauptrollen.

Der 74-jährige Schauspieler Liam Neeson hat sein Comeback als gefeierter Actionstar bereits fest im Griff. Seit der Ankündigung seines Rückzugs aus dem regulären Hollywood-Alltag sind bereits drei Filme mit hohem Actionanteil veröffentlicht worden, in denen er mindestens eine größere Rolle innehat. Zu diesen Titeln zählen die Produktionen " Ice Road 2: Vengeance", "Die nackte Kanone" und "Cold Storage". Obwohl diese Werke noch vor dem offiziellen Ende seiner aktiven Karriere gedreht wurden, zeigt sich, dass das Interesse an seinen Auftritten ungebrochen groß ist. Neeson lässt sein Genre nicht los und liefert stattdessen konstant Qualität für die Zielgruppe.

Neue Filme und Filmproduktion im Detail

Die Dreharbeiten zu seinem nächsten großen Actionthriller "The Mongoose" unter der Regie von Mark Vanselow begannen im Februar 2025. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den vorherigen Projekten, da diese Arbeit explizit in seine neue aktive Phase fällt. Zusätzlich zu "The Mongoose" stehen gleich drei weitere Actionfilme und Thriller in den Startlöchern. Die Titel "Run All Night 2", "The Fix" und "The Riker's Ghost" werden die Filmografie des Iren weiter aufstocken. Seine Fans dürften diese kontinuierliche Produktion sehr begrüßen, da sie ihr Verlangen nach typischer Neeson-Action stillen kann. Es scheint, als hätte er das Genre für sich neu entdeckt und perfektioniert.

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Handlung und Hauptdarsteller im Fokus

In "The Mongoose" übernimmt Liam Neeson die Rolle des Kriegshelden Ryan "Fang" Flanagan. Die Handlung beginnt mit der beschuldigung eines Verbrechens, das Flanagan nicht begangen hat. Konfrontiert mit dem staatlichen Gesetzapparat bleibt ihm keine andere Wahl, als mit einem Ford Mustang Shelby die Flucht zu ergreifen. Daraus resultiert eine wilde, bundesweite Verfolgungsjagd, die Fans von "Fast & Furious" begeistern soll. Neben dem Hauptdarsteller sind namhafte Schauspieler in weiteren Rollen zu sehen. Marisa Tomei, Ving Rhames, Michael Chiklis sowie Stella Stocker, Hamisch Michael und Brett Tucker teilen sich die Bildschirmschichten. Neeson sitzt dabei offenbar den Großteil der Laufzeit im Fahrzeug.

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Kritikstimmen und Produktionsart

Obwohl es sich bei "The Mongoose" ganz offensichtlich um eine Direct-to-Video-Produktion handelt, verspricht der Titel jede Menge Adrenalin. Die Rezeption ist dabei gemischt, aber für die Zielgruppe ansprechend. Ein Rezensent lobte die großartige Auto-Action und den Respekt gegenüber dem Militär und den Veteranen. Er betonte, dass solche Szenen nicht alltäglich sind und ihm die Stunts sehr gut gefallen haben. Eine weitere Bewertung qualifizierte den Film als einen der besten Actionfilme der letzten Zeit, der unterhaltsam und lustig sei. Ein dritter Kritiker verlieh zwei Daumen hoch und pries die adrenalingeladene Spannung sowie die emotionale Tiefe. Er hob schnelle Autos, Explosionen und Schießereien als gelungene Elemente hervor.

Verfügbarkeit und Ausblick für Zuschauer

Die technische Bewertung liegt bei gerade einmal 38 Prozent, während das Publikum etwas gnädiger urteilt und einen Score von 60 Prozent erreicht. Trotz dieser Zahlen bleibt der Film für Neeson-Fans attraktiv, die ihn einmal mehr hinter dem Steuer eines Muscle Cars sehen möchten. Für Abonnenten von Netflix bleibt nur noch eine Woche Zeit, um den packenden Action-Thriller zu genießen, bis die Verfügbarkeit endet. Wer den Prime-Hit "Neagley" mag, findet in diesem Titel ähnliche actionreiche Highlights. Der Fokus liegt eindeutig auf der Performance des 74-Jährigen, der beweist, dass er auch im fortgeschrittenen Alter das Publikum mit körperlicher Präsenz und charismatischer Führung im Hintergrund fesseln kann. Die kommenden Titel werden diese Linie sicherlich fortsetzen.