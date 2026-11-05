Liam Neeson Action-Thriller The Mongoose Streaming Start und Besetzung

Liam Neeson kehrt mit dem Action-Thriller The Mongoose zurück. Der Film mit Marisa Tomei und Ving Rhames startet direkt auf Prime Video in Deutschland.

Der actionverwöhnte Publikumsliebling Liam Neeson hat seine Rückkehr in das Genre der Actionfilme offiziell besiegelt. Während bereits mehrere Filme mit hohem Actionanteil veröffentlicht wurden, in denen der 74-jährige Schauspieler mindestens eine größere Rolle übernahm, markiert das kommende Projekt einen deutlichen Wendepunkt in seiner Karriere. Die Titel der bereits erschienenen Werke umfassen den Film Ice Road 2: Vengeance, die Produktion Die nackte Kanone sowie Cold Storage. Diese Projekte entstanden jedoch allesamt noch vor dem eigentlichen Planungsprozess seines strategischen Action-Rückzugs.

Neuer Action-Thriller ab Februar 2025 in den Kinos

Der erste Paragraph nach der Überschrift liefert die Kerninformationen: Der neue Action-Thriller The Mongoose, unter der Regie von Mark Vanselow, startet die Dreharbeiten im Februar 2025. Diese zeitliche Einordnung verdeutlicht, dass das aktuelle Projekt eine vollständige Neuinterpretation seiner bisherige Arbeit darstellt. Zusätzlich zu diesem Hauptprojekt stehen gleich drei weitere Actionfilme und Thriller in den Startlöchern. Die Titel Run All Night 2, The Fix und The Riker's Ghost sind bereits fest geplant und warten auf die Realisierung.

Also read Neu & exklusiv bei Amazon Prime Video: Der neue Action-Kracher von Liam Neeson – hier gibt der 74-Jährige richtig Vollgas!

Seine Fans dürften diese kontinuierliche Präsenz im Genre besonders freuen, da Neeson demonstrativ nicht von der Bildfläche verschwindet. Neben dem ersten Trailer zu The Mongoose, der eine wilde Autoverfolgungsjagd im Stil von Fast & Furious verspricht, gab es nun auch einen klaren Termin für den Streaming-Start bekannt. Die Spannung bleibt bis zur letzten Minute erhalten, was den Reiz dieses packenden Action-Thrillers ausmacht. Im Netflix-Abo bleibt jedoch nicht mehr viel Zeit für die Entschlüsselung der Handlung.

Plot Details und Hauptdarsteller im Fokus

Kriegsheld Ryan Fang Flanagan, verkörpert von Liam Neeson, wird eines schwerwiegenden Verbrechens bezichtigt, das er keineswegs begangen hat. Konfrontiert mit den harten Realitäten des Gesetzeshabens, bleibt ihm als einzige Konsequenz die Flucht. Er ergreift die Zuflucht zu einem legendären Ford Mustang Shelby, um dem Zugriff der Behörden zu entgehen. In der Folge entspinnt sich eine intensive bundesweite Verfolgungsjagd, die das Tempo und die Intensität des Films definiert.

Advertisement

Neben Liam Neeson, der hier offenbar die meiste Zeit über im Auto sitzen und steuern darf, ist eine namhafte Besetzung zu sehen. Marisa Tomei, Ving Rhames, Michael Chiklis sowie Stella Stocker, Hamisch Michael und Brett Tucker spielen in weiteren Rollen mit. Diese ensemblestarke Besetzung trägt zur Glaubwürdigkeit und Tiefe der Geschichte bei. Die Interaktionen zwischen den Charakteren sorgen für zusätzliche Dramatik und emotionale Tiefe im narrativen Gefüge.

Streaming Starttermine und Verfügbarkeit

In den USA ist The Mongoose bereits am 30. Oktober 2026 in den Kinos gestartet. Diese internationale Erstveröffentlichung zeigt das große Vertrauen der Verleiher in das Projekt. Hierzulande benötigt man für den Zugang zum Film lediglich ein Abonnement von Prime Video. Dort startet The Mongoose an einem noch nicht genannten Datum. Die direkte Verfügbarkeit auf dieser Plattform erleichtert den Zugang für das deutsche Publikum erheblich.

Die Produktion ist offensichtlich als Direct-to-Video-Produktion konzipiert, was jedoch nichts an der hohen Qualität der Actionsequenzen ändert. Der Trailer verspricht jede Menge Adrenalin für Fans von Liam Neeson. Die Kombination aus bewährtem Schauspieler und modernen Effekten macht das Projekt zu einem unverzichtbaren Ereignis im kommenden Jahr. Die Erwartungshaltung ist entsprechend hoch, da Neeson seine Position als unangefochtener Action-Star festigt.