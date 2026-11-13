Liam Neeson Flop: The Mongoose startet schlecht in den USA

Der Action-Thriller mit Liam Neeson scheitert an den US-kinos. Doch auf Amazon Prime Video läuft der Film trotz Budget von 20 Mio Dollar gut. Jetzt lesen.

Der Schauspieler Liam Neeson erleidet mit seinem neuesten Projekt einen erheblichen Karriere-Rückschlag. Der Action-Streifen The Mongoose startete am 4. November 2026 in der deutschen Mediathek von Amazon Prime Video. In den Vereinigten Staaten blieb der Film jedoch bereits vorab im Kino weitgehend erfolglos. Das Publikum ignorierte die Produktion massenhaft, was den Start zu einem historischen Misserfolg macht. Dies stellt für den Star eine seltene Niederlage in seiner langen Laufbahn dar. Die Erwartungen an das Projekt waren hoch, doch die Realität sah anders aus.

Historischer Misserfolg im US-Kino

Der Film The Mongoose wurde in insgesamt mehr als 1000 Kinos in den USA ausgewertet. Trotz dieser breiten Verfügbarkeit fand sich kein Interesse beim Kinopublikum. Der große Erfolg, den man sich für das Projekt gewünscht hatte, blieb komplett aus. Dieser Misserfolg steht in starkem Kontrast zu früheren Projekten des Schauspielers. Filme wie The Fix und die vorherige Neagley-Serie verzeichneten deutlich stärkere Starts. Das aktuelle Scheitern wird daher als besonders schmerzhaft für die Karriere bewertet. Die Anzahl der Vorführorte allein war nicht der Grund für das Aus.

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Produktionskosten und Budget-Vergleiche

Die finanzielle Dimension des Misserfolgs wird durch das Produktionsbudget deutlich. Es wird angegeben, dass rund 20 Millionen US-Dollar in die Herstellung geflossen sind. Bei einem solchen Etat wird ein erheblicher finanzieller Gewinn erwartet. Das Ausbleiben der Zuschauerzahlen in den Kinos macht diesen Verlust umso spürbarer. Experten sehen hier eine riskante Investition für die Produzenten. Der Misserfolg in den USA wirft Fragen zur Rentabilität des Projekts auf. Die hohen Kosten stehen in keinem Verhältnis zum publizierten Erfolg.

Handlung und Regie-Stil im Fokus

In The Mongoose verkörpert Liam Neeson den Veteranen Ryan Flanagan. Dieser wird nach einer tödlichen Verwechslung in eine gefährliche Flucht verwickelt. Der Film entwickelt sich schnell zu einer actiongeladenen Verfolgungsjagd um Leben und Tod. Flanagan versucht, seine Unschuld zu beweisen, stößt dabei aber in ein Netz aus Korruption und Gewalt. Regisseur Mark Vanselow setzt bewusst auf praktische Actionsequenzen. Er verzichtet auf große Spezialeffekte, um Authentizität zu erzeugen. Vanselow arbeitete jahrelang als Stunt-Doubler für Neeson.

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Kritik und Zuschauer-Rezensionen

Die Kritik am Film fiel überwiegend negativ aus. Zuschauer nannten die Produktion unorganisiert und unkonzentriert. Die Geschichte wurde als zu sehr reduziert empfunden. Dennoch fehle es an Interesse oder Spannung im weiteren Verlauf. Ein Zitat aus den Rezensionen warnt vor dem Film, es sei denn, man sei ein eingefleischter Fan. Der Filminhalt solle bei der Entscheidung dann jedoch egal sein. Die Bewertungen spiegeln die allgemeine Enttäuschung wider. Viele Kinogänger fühlten sich vom Angebot enttäuscht.

Erfolg auf Amazon Prime Video

Trotz des katastrophalen Kino-Starts zeigt der Film auf Streaming-Plattformen Stärke. Kurz nach dem offiziellen Start in der Mediathek erklomm The Mongoose die Charts bei Amazon Prime Video. Dies bestätigt, dass ausgewählte Filme im Stream oft besser funktionieren als im Kino. Besonders bei erfahrenen Stars wie Liam Neeson lohnt sich die Chance auf Streaming. Fans scheinen die praktische Action im Heimkino zu schätzen. Der Erfolg auf Prime Video bietet eine kleine Erfrischung nach dem Kinoflop. Die Mediathek wird zur rettenden Bank für das Projekt.