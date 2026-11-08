Liam Neeson kehrt zurück: Neues Action-Drama "The Mongoose" mit Mark Vanselow

Liam Neeson kehrt mit dem Actionthriller "The Mongoose" zurück. Unter der Regie von Mark Vanselow startet die Produktion im Februar 2025 mit einer bundesweiten Verfolgungsjagd.

Liam Neeson ist zurück im Sattel und beweist damit, dass der 74-jährige Schauspieler keine Lust hat, seine aktive Zeit im Action-Genre vorzeitig zu beenden. Während in den letzten Monaten bereits drei Filme mit hohem Action-Anteil veröffentlicht wurden, bei denen er jeweils größere Rollen innehatte, steht sein nächstes Projekt in den Startlöchern. Die Titel "Ice Road 2: Vengeance", "Die nackte Kanone" und "Cold Storage" sind bereits auf den Markt gekommen, wobei diese Produktionen jedoch noch vor seinem offiziellen Rückzug aus dem Action-Genre gedreht wurden. Das ändert sich nun mit dem kommenden Thriller, der frisch produziert wird.

Dreharbeiten starten im Februar 2025

Die Dreharbeiten zu "The Mongoose" unter der Regie von Mark Vanselow begannen offiziell im Februar 2025. Dieser Zeitpunkt ist entscheidend, da er zeigt, dass es sich um eine komplett neue Produktion handelt, die nicht in alten Archiven schlummert. Mit diesem Startdatum ist sichergestellt, dass die Szene über die aktuelle Entwicklung des Projekts informiert ist, noch bevor die finale Fassung den Zuschauer erreicht. Neeson hat deutlich gemacht, dass er das Genre nach wie vor liebt und die Kameraarbeit mit ihm weiterhin spannende Momente verspricht.

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Neben dem aktuellen Projekt stehen bereits drei weitere Actionfilme und Thriller in der Warteschlange. Die Titel "Run All Night 2", "The Fix" und "The Riker's Ghost" bestätigen den Willen des Studios und des Darstellers, die Marke weiter zu führen. Fans dürften sich über diese Fülle an Projekten freuen, da Neeson nicht loslassen kann und weiterhin die Rolle des unerschütterlichen Helden besetzt. Es ist ein klares Signal an die Branche, dass die Nachfrage nach seiner spezifischen Art von actiongeladenem Kino weiterhin besteht.

Plot: Verfolgungsjagd mit dem Ford Mustang Shelby

In der Geschichte wird der Kriegsheld Ryan "Fang" Flanagan, gespielt von Liam Neeson, fälschlicherweise eines Verbrechens bezichtigt. Da die Beweislage gegen ihn spricht, bleibt ihm keine andere Wahl, als die Flucht zu ergreifen. Als Fluchtmittel dient ihm ein Ford Mustang Shelby, ein Auto, das legendär für seine Geschwindigkeit und Kraft ist. In der Folge entspinnt sich eine bundesweite Verfolgungsjagd, die das Tempo und die Intensität der Handlung massiv steigert.

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Der Film verspricht eine wilde Autoverfolgungsjagd im Stil von "Fast & Furious". Obwohl es sich offensichtlich um eine Direct-to-Video-Produktion handelt, soll das Action-Potenzial hoch sein. Mark Vanselow liefert genau das ab, was das Publikum von einem Actionthriller mit Liam Neeson erwartet: adrenalingeladene Action, Spannung und genau die richtige Portion emotionaler Tiefe. Wer auf schnelle Autos, Explosionen, Schießereien und eine solide Handlung steht, kommt bei diesem Film voll auf seine Kosten.

Besetzung und Kritikerstimmen

Neben Liam Neeson, der offenbar die meiste Zeit über im Auto sitzen darf, sind weitere bekannte Gesichter im Cast zu finden. Marisa Tomei, Ving Rhames, Michael Chiklis sowie Stella Stocker, Hamisch Michael und Brett Tucker spielen weitere Rollen. Diese Besetzung unterstützt die These, dass es sich um ein ernstzunehmendes Projekt innerhalb des Direct-to-Video-Marktes handelt. Kritiker loben den Film als eine der besten Action-Veröffentlichungen der letzten Zeit.

Eine Rezension bezeichnete den Film als einfach eine gute Zeit und super lustig sowie super unterhaltsam. Eine andere Bewertung vergab zwei Daumen hoch und betonte die Spannung bis zur letzten Minute. Die Zuschauerurteile fallen unterschiedlich aus: Der Film hat eine Bewertung von gerade einmal 38 Prozent bei einer Gruppe von Kritikern. Das Publikum urteilt etwas gnädiger mit 60 Prozent. Dennoch bleibt er eine Option für Fans, die Neeson einmal mehr hinterm Steuer sehen möchten.

Zukunftsaussichten und Streaming-Strategie

Für Netflix-Abo-Nutzer bleibt im Kontext dieses Themas nicht mehr viel Zeit, da sich die Strategie der Streaming-Dienste hin zu mehr eigenproduziertem Action-Kino bewegt. Obwohl der Film nicht auf der großen Leinwand Premiere feiert, nutzt er die Plattformen, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Die Kombination aus bekannten Namen und einem packenden Handlungsbogen sorgt dafür, dass die Produktion auch ohne Kinostart Aufmerksamkeit generiert.

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Die weiteren Projekte wie "Neagley" oder Söldner-Action mit Dolph Lundgren zeigen, dass das Genre der militärischen und individuellen Rache-Thriller weiterhin stark frequentiert wird. Die Verbindung von bekannten Schauspielern mit spezialisierten Regisseuren wie Mark Vanselow schafft eine Nische, die von einer treuen Fangemeinde genutzt wird. Es bleibt abzuwarten, ob "The Mongoose" diese Linie erfolgreich fortsetzen wird, doch der Start der Dreharbeiten ist ein erstes positives Indiz.