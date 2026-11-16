Liam Neeson kehrt als Action-Star zurück. Neue Filme wie The Mongoose und Run All Night 2 zeigen ihn in höchster Gefahr. Details zu Cast und Release.

Liam Neeson beweist mit 74 Jahren eine ungebremste Leidenschaft für das Action-Genre. Bereits drei Filme mit starkem Actionanteil wurden veröffentlicht, in denen der Schauspieler prominente Rollen innehat. Dazu gehören "Ice Road 2: Vengeance", "Die nackte Kanone" und "Cold Storage". Allerdings entstanden diese Produktionen noch vor seinem offiziellen Action-Rückzug, wie er zuvor verkündet wurde.

Produktion des neuen Thrillers The Mongoose

Sein nächster Actionthriller unterscheidet sich deutlich von den vorherigen Projekten. Die Dreharbeiten zu "The Mongoose" unter der Regie von Mark Vanselow starteten offiziell im Februar 2025. Dies stellt einen klaren Unterschied zu den bereits veröffentlichten Werken dar. Mit diesem Projekt setzt Neeson seine Karriere in diesem Genre konsequent fort und ignoriert potenzielle Ruhestandspläne.

Also read Liam Neesons neuer Film: Historischer Flop an den US-Kinokassen

Handlung und Fahrzeug als zentrales Element

Der neue Film verspricht eine wilde Autoverfolgungsjagd im Stil von "Fast & Furious". Die Hauptfigur Kriegsheld Ryan "Fang" Flanagan wird von Liam Neeson dargestellt. Er wird eines Verbrechens bezichtigt, das er nicht begangen hat. Konfrontiert mit den Behörden, bleibt ihm keine andere Wahl als die Flucht. Er ergreift die Flucht mit einem Ford Mustang Shelby, was den Grundstein für die folgenden Ereignisse bildet.

In der Folge entspinnt sich eine bundesweite Verfolgungsjagd. Die Produktion fällt eindeutig in die Kategorie Direct-to-Video. Dennoch wirbt der Titel mit viel Action für Fans des Stars. Die visuellen Effekte und die Verfolgungsszenen sollen das Publikum unterhalten und auf die Spitze treiben.

Advertisement

Kritik und Besetzung der Produktion

Die Kritiken loben die Qualität der Action-Szenen. Ein Rezensent betonte die großartige Auto-Action und den lobenswerten Respekt gegenüber dem Militär und den Veteranen. Solche Aspekte seien selten im Genre zu finden. Alle Stunts und Autoszenen hätten dem Betrachter sehr gut gefallen. Eine weitere Bewertung bezeichnete den Film als einen der besten Actionfilme seit Langem. Die Unterhaltung gelte als super lustig und unterhaltsam.

Mark Vanselow liefert genau das, was das Publikum von einem Actionthriller mit Liam Neeson erwartet. Die Mischung aus adrenalingeladener Action, Spannung und emotionaler Tiefe trifft den Nerv der Zuschauer. Wer auf schnelle Autos, Explosionen und Schießereien steht, kommt hier voll auf seine Kosten. Die Bewertung fiel mit zweieinhalb von fünf Daumen aus. Das Publikum urteilt mit 60 % etwas gnädiger als die Kritiker, die bei 38 % landeten.

Nebenstars und Verfügbarkeit des Films

Neben Liam Neeson, der die meiste Zeit im Auto sitzt, sind weitere bekannte Schauspieler zu sehen. Marisa Tomei, Ving Rhames und Michael Chiklis spielen wesentliche Rollen. Auch Stella Stocker, Hamisch Michael und Brett Tucker sind im Cast vertreten. Für Streaming-Nutzer bleibt der Film im Netflix-Abo nur für kurze Zeit verfügbar. Die Verweildauer beträgt hier vier Tage. Fans, die Neeson hinterm Steuer sehen möchten, sollten sich den Titel daher schnell sichern.