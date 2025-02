Liam Paynes Tragischer Tod: Letzte Stunden vor dem Unglück

Liam Paynes tragischer Tod im Oktober 2023 schockierte die Welt. Der ehemalige One Direction Sänger stürzte von einem Hotelbalkon in den Tod, nachdem er einen gefährlichen Drogencocktail konsumiert hatte. Neue Details über seine letzten Stunden vor dem Unglück wurden bekannt. Freunde berichten von seiner zunehmenden Sucht und den Bemühungen, ihn zu helfen. Doch trotz positiver Ansagen in den Wochen vor seinem Tod kam es zu einem tragischen Ende.

Liam Payne (✝31) verlor im vergangenen Oktober auf tragische Art und Weise sein Leben: Der One Direction -Star stürzte von einem Hotelbalkon in den Tod . Zuvor nahm er einen gefährlichen Drogen cocktail zu sich. Liam kämpfte seit Jahren gegen seine Sucht probleme – allerdings letztlich vergebens, wie wohl auch im Sommer vor seinem Tod deutlich wurde. Laut seinem Freund Roger Nores soll er im vergangenen August an einem körperlichen Tiefpunkt angelangt sein.

Damals seien er und seine Partnerin Kate Cassidy in Florida gewesen – als Roger Liam sah, traf ihn wohl der Schock. Der Musiker war damals sehr mager gewesen. 'Er sagte mir, er habe 20 Kilogramm abgenommen und wog nur noch 60 Kilogramm', erinnerte er sich im Interview mit Mail Online. Zudem habe Liam zittrig auf ihn gewirkt und sah aus, als ob er sich in seiner Haut nicht wohlfühlte. Danach stand für Roger fest, dass er Liam helfen wolle. 'Jeder, der sich schon einmal um einen Süchtigen gekümmert hat, weiß, dass das nicht so einfach ist. Es war anstrengend, aber ich wollte es tun – dafür sind Freunde ja da. Nach vier Monaten glaubte ich wirklich, er hätte die Kurve gekriegt – aber dann ging alles schief', berichtete Roger. Kurze Zeit später wurde ihm jedoch von Liams Vater Geoff untersagt, ihn zu sehen. Erst im Oktober kam es zur Reunion mit dem 'Strip That Down'-Interpreten. Liam habe positiv über die Zukunft geredet und gesagt, dass er seine Freundin heiraten wollte. Roger war einer der letzten Menschen, die Liam vor seinem Tod sahen – da machte der 31-Jährige allerdings einen guten Eindruck auf ihn. 'Er war völlig ausgeglichen, unterhielt sich mit allen, hatte Spaß, lachte – also nichts Ungewöhnliches', behauptete Roger gegenüber TMZ. Was geschah, nachdem Liams Kumpel das Hotel verlassen hatte, kam in den vergangenen Monaten an die Oberfläche. Demnach soll er sich Drogen besorgt haben, die er schließlich in Kombination mit Alkohol nahm. Knapp 40 Minuten vor seinem Tod soll der Vater eines Sohnes in der Hotellobby durch aggressives Verhalten aufgefallen sein, weswegen er zurück auf sein Zimmer gebracht wurde. Dort soll er anschließend versucht haben, über seinen Balkon in den zweiten Stock zu flüchten.





