Lian Li O11 Vision Compact: Mehr Glas auf kleinem Raum

Lian Li bringt eine neue Variante seines beliebten PC-Gehäuses, das O11 Vision Compact, auf den Markt. Das Gehäuse kombiniert das Erfolgsrezept des O11 Dynamic mit noch mehr Glas und einem kompakteren Design.

Das O11 Vision Compact nimmt das Erfolgsrezept des O11 Dynamic, kombiniert es mit noch mehr Glas und schrumpft gleichzeitig die Abmessungen. Das neue Gehäuse wird auf Amazon bereits als eines der schönsten PC-Gehäuse überhaupt gefeiert. \Seitliche Glasfenster in PC-Gehäusen sind längst keine Seltenheit mehr. Zusätzliche Glasfronten gibt es bereits von verschiedenen Marken wie Corsair, NZXT und Phanteks. Lian Li lässt auch tief blicken und ihr könnt in diesem Gehäuse wirklich zur Schau stellen, was ihr habt. Aber keine Sorge: Trotz der vielen Glasflächen und des kompakten Designs bietet das Gehäuse ausreichend Platz für die Komponenten. Das O11 Vision von Lian Li bekommt ihr in vier Varianten. Es gibt zwei Größen, jeweils in Weiß und in Schwarz





