Libanesischer Azubi soll hochbetagte Frau im Pflegeheim getötet haben

Ein libanesischer Azubi soll eine hochbetagte Frau im Pflegeheim in Chemnitz getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Zustand der Schuldunfähigkeit einen Menschen getötet zu haben. Der 23-jährige Mann soll an Schizophrenie leiden und soll dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden.

Ein libanesischer Azubi soll eine hochbetagte Frau im Pflegeheim in Chemnitz getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Zustand der Schuldunfähigkeit einen Menschen getötet zu haben.

Der 23-jährige Mann soll an Schizophrenie leiden und soll dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden. Die Tat soll sich am 18. Januar ereignet haben, als der Azubi gegen 12.45 Uhr im Badezimmer neben der Seniorin Liane M. kniete. Die Pflegerin, die die Szene beschrieben hat, soll gesagt haben, dass die Seniorin bereits blau angelaufen war und der Azubi noch dabei war, zuzudrücken.

Die Polizei sei kurz darauf eingetroffen und habe den Libanesen widerstandslos festgenommen. Der Staatsanwalt beantragte, den Beschuldigten wegen Schizophrenie dauerhaft unterzubringen. Der Azubi war im März 2025 in das Heim vermittelt worden und hatte im September seine Ausbildung begonnen. Die Heimleiterin berichtet, dass man mit seiner Arbeit unzufrieden war und dass der Azubi gekündigt werden sollte.

Der Staatsanwalt fragte nach den Unterlagen, die der Azubi bei seiner Bewerbung vorgelegt hatte, und die Schulleiterin antwortete, dass sie Stammdaten, Lebenslauf und ein gesundheitliches Zeugnis abgerufen hatten. Der Pflichtverteidiger fragte nach psychischen Auffälligkeiten, aber nichts sei bekannt gewesen oder aufgefallen





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