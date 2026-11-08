Liberty Woman Insolvenzantrag: 600 Jobs bedroht

Die Liberty Damenmoden GmbH meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an. 600 Jobs stehen auf dem Spiel, Filialen und Onlineshop bleiben vorerst geöffnet.

Die Liberty Damenmoden GmbH, bekannt unter der Marke Liberty Woman, hat einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das modische Unternehmen mit Sitz in Herford befindet sich in einer kritischen finanziellen Lage. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Existenz der Kette zu sichern und eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Die rechtlichen Schritte sollen einen geordneten Sanierungsprozess ermöglichen, um die Marke am Markt zu halten.

Umfang der Insolvenz und Bedrohung für Arbeitsplätze

Das Insolvenzverfahren betrifft die Liberty Damenmoden GmbH unmittelbar und hat gravierende Auswirkungen auf die Belegschaft. Insgesamt stehen rund 600 Arbeitsplätze in der Krise auf der Kippe. Die Muttergesellschaft betreibt insgesamt 113 Filialen auf dem europäischen Markt. Davon entfallen 107 Standorte auf Deutschland, während sechs Läden in Österreich liegen. Diese Zahlen machen deutlich, welche Bedeutung das Unternehmen für den deutschen Einzelhandel und die betroffenen Mitarbeiter hat. Die hohe Zahl der geschlossenen Jobs unterstreicht die Dringlichkeit der anstehenden Sanierungsmaßnahmen.

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Laufender Betrieb und Rechte der Kunden

Trotz der juristischen Schwierigkeiten bleibt der Alltag für die Kundschaft vorerst weitestgehend unverändert. Die Liberty Woman-Geschäfte und auch der dazugehörige Onlineshop bleiben geöffnet. Kunden können wie gewohnt einkaufen, und bestehende Gutscheine behalten ihre volle Gültigkeit. Auch Retouren und Reklamationen werden weiterhin normal bearbeitet und erstattet. Diese Aufrechterhaltung der Services dient dazu, das Vertrauen der Verbraucher in die Marke während der unsicheren Phase zu bewahren. Es ist das erklärte Ziel, dass sich für Kunden überraschend wenig ändert, um den Umsatz nicht abrupt einzubrechen.

Ursachen und Strategie der Geschäftsleitung

Geschäftsführer Oliver Lübbenjans benennt gegenüber den Medien mehrere Faktoren, die zur aktuellen Schieflage geführt haben. Der Modehandel kämpft seit geraumer Zeit mit einem schwierigen Marktumfeld und einer sinkenden Kundenzahl in den Filialen. Ein weiterer wesentlicher Faktor war das Wetter: Ein eher warmer Herbst sorgte für eine schwache Nachfrage nach Herbst- und Wintermode. Dies traf die Lagerbestände und den Cashflow besonders hart. Oliver Lübbenjans betont, dass das Unternehmen sich mit Unterstützung von Insolvenz-Experten neu aufstellen will. Die Strategie umfasst die Beibehaltung der persönlichen Beratung und die Optimierung des Sortiments.

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Rolle des Sachwalters und rechtliche Rahmenbedingungen

Zur Überwachung des Verfahrens und zur Unterstützung der Sanierung wurde der Fachanwalt Hans-Joachim Berner als vorläufiger Sachwalter bestellt. Seine Aufgabe ist es, die Interessen der Gläubiger zu wahren und den Sanierungsprozess rechtlich zu begleiten. Eine schriftliche Anfrage des Nachrichtenportals BILD an Hans-Joachim Berner blieb bislang unbeantwortet, was die Transparenz in der frühen Phase des Verfahrens einschränkt. Die Insolvenzanmeldung in Eigenverwaltung ermöglicht es der Liberty Damenmoden GmbH, den Betrieb weiterzuführen, während parallel ein Sanierungsplan erstellt wird. Dies unterscheidet sich von einer Liquidationsinsolvenz, bei der das Unternehmen sofort geschlossen würde.

Historischer Hintergrund und Zukunftsaussichten

Die Liberty Woman-Marke blickt auf eine lange Tradition zurück. Das erste Geschäft der Kette wurde im Jahr 1976 in Herford eröffnet. Damals starteten die Gründer mit einem Fokus auf sportlicher Damenmode. Über die Jahrzehnte hat sich das Sortiment gewandelt, aber die Marke ist fest im Bewusstsein der Kundschaft verankert. Das Unternehmen hofft nun, die notwendigen Veränderungen konsequent umzusetzen und wirtschaftlich tragfähige Strukturen aufzubauen. Ziel ist es, die Stärken der Marke, insbesondere die hohe Kundennähe, zu erhalten. Ob die Sanierung gelingen wird, bleibt abzuwarten, doch der Antrag auf Eigenverwaltung ist ein erster Schritt in diese Richtung.