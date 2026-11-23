Die libysche Regierung verurteilt scharf ukrainische Militäreinsätze in Hoheitsgewässern. Gleichzeitig melden sich Korruptionsermittlungen in der Ukraine und Grenzschließungen in Estland.

Die international anerkannte Regierung Libyen s hat die jüngsten Angriffe der Ukraine auf zwei russische Schiffe vor der eigenen Küste scharf verurteilt. Das Außenministerium in Tripolis forderte Kiew umgehend zu einer offiziellen Erklärung auf und betonte, dass solche militärischen Aktionen auf libyschem Staatsgebiet nicht toleriert würden. Die Behörden verfolgten die Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu den Vorfällen in der Nähe der ostlibyschen Stadt Bengasi mit großer Sorge.

Kategorische Ablehnung militärischer Einsätze

Die libysche Regierung verurteile kategorisch jegliche ausländischen Militäreinsätze auf libyschem Staatsgebiet oder in libyschen Hoheitsgewässern, hieß es in einer offiziellen Erklärung. Von Kiew verlangt die Regierung in Tripolis nun offizielle Klarstellungen zur Art und zum Umfang der Operationen. Dies unterstreicht die Neutralität der nordafrikanischen Nation im Konflikt und den Wunsch nach strikter Einhaltung der staatlichen Souveränität. Die diplomatischen Spannungen zwischen Tripolis und Kiew könnten durch diese Incident eskalieren, da beide Seiten unterschiedliche rechtliche Interpretationen vorlegen.

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Steigende Verluste und Korruption in der Ukraine

Während sich die diplomatischen Fäden in Nordafrika verdichten, berichten andere Entwicklungen über das Kriegsgeschehen und innere Konflikte. Zwischen 2022 und 2026 ist das Durchschnittsalter der getöteten russischen Soldaten von 34 auf knapp 40 Jahre gestiegen. Das geht aus einer Analyse der "Guardian" hervor, die gehackte Daten der gefallenen russischen Soldaten auswertete. Demnach war knapp ein Fünftel der getöteten Soldaten in diesem Jahr über 50 Jahre alt.

Die gehackten Daten zeigen zudem, dass Russland mehr Soldaten verliere als es rekrutiere, erklärt der Militärexperte Michael Kofman gegenüber der "New York Times". Moskau setze dennoch weiterhin auf hohe finanzielle Anreize: Allein 2026 dürfte das Land weltweit rund 409.000 neue Soldaten angeworben haben. Insgesamt gehen Analysen der veröffentlichten Namenslisten von zwischen 460.000 bis zu 700.000 getöteten russischen Soldaten aus.

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Korruptionsermittlungen gegen ehemaligen Vizepremierminister

In der Ukraine ermittelt die Antikorruptionsbehörde NABU in einem dritten Fall gegen den ehemaligen Vizepremierminister Oleksiy Chernyshov wegen Korruption. Das berichtet die Zeitung "Kyiv Independent". Die Behörden werfen ihm vor, fünf Personen als private Fahrer und Leibwächter angestellt und über das Ministerium abgerechnet zu haben. Zwei Mitarbeiter hätten ihm dabei geholfen. Den verursachten Schaden geben die Behörden nicht bekannt.

Chernyshov steht bereits im Fokus mehrerer Ermittlungen. So soll er in einen großen Korruptionsskandal des staatlichen Betreibers der ukrainischen Atomkraftwerke verwickelt gewesen sein, wobei er umgerechnet mehr als 1,2 Millionen US-Dollar erhalten und damit den Bau luxuriöser Villen nahe Kiew ermöglicht habe. Zudem soll er 2025 dafür gesorgt haben, dass ein Immobilienentwickler ein Grundstück in Kiew deutlich unter dem Wert kaufen konnte und dem Staat so umgerechnet bis zu 25 Millionen Dollar entgingen.

Grenzschließung Estlands und Spannungen mit Moskau

Moskau wirft Estland nach dessen Ankündigung einer Grenzschließung eine Reihe feindseliger Handlungen vor. Die Maßnahmen seien provokant, äußerst gefährlich und drohten einen offenen Krieg mit Russland heraufzubeschwören, teilt das russische Außenministerium nach einem Termin mit dem estnischen Geschäftsträger in Moskau mit. Moskau wirft dem Nachbarland unter anderem vor, der Ukraine "heimlich" die Nutzung seines Luftraums für Angriffe auf russische Ziele zu gestatten.

Das Außenministerium in Tallinn wies diese Darstellung zurück. "Auch wenn wir uns grundsätzlich nicht zu russischen Propagandabehauptungen äußern oder auf diese eingehen, können wir in diesem Fall bekräftigen, dass Estland die Nutzung seines Staatsgebiets für Militäreinsätze eines anderen Landes niemals erlaubt hat und auch niemals erlauben wird", teilt das Ministerium mit. Estland plant, die Grenzübergänge zu Russland ab dem 1. Dezember für mindestens sechs Monate zu schließen.

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Nato-Reaktion und ungarische Haltung im EU-Haushalt

Die Nato verlegt als Reaktion auf den Einschlag von drei russischen Marschflugkörpern ein Awacs-Frühwarnflugzeug nach Polen. Das System erlaube es, besser auf derartige Bedrohungen zu reagieren. Zuvor waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei russische Marschflugkörper vom Typ Ch-101 in Polen eingeschlagen. Dies schürt Befürchtungen, dass der Krieg in der Ukraine auf Nato-Gebiet übergreifen könnte.

Ungarn lehnt die Verknüpfung des EU-Haushaltsentwurfs für die nächsten sieben Jahre mit weiteren Ukraine-Hilfen ab. "Es gibt politische Kräfte, die die Verhandlungen des nächsten Siebenjahreshaushalts der Europäischen Union auf die Ukraine-Finanzierung lenken wollen. Die ungarische Regierung hat eine klare Position: Beide Themen müssen getrennt voneinander betrachtet werden", erklärt der ungarische Regierungschef Peter vor seinem Parlament. Er habe António Costa, dem Präsidenten des Europäischen Rates, im Vorfeld des Gipfels deutlich gemacht, dass der Haushaltsentwurf keine Einigung zwischen den 27 Mitgliedsstaaten bringe.