Lichadonisia: Griechische Inselgruppe, die wie die Seychellen wirkt

Griechische Inselgruppe Lichadonisia mit klarem Wasser, mediterraner Vegetation und seltenen Mönchsrobben - ein Naturparadies fernab der Massen.

Wer von weißen Sandstränden und türkisblauem Wasser träumt, muss nicht bis auf die Seychellen fliegen. Vor der Küste Griechenland s liegt mit den Lichadonisia eine kleine Inselgruppe, die mit ihrem klaren Wasser, naturbelassenen Stränden und vergleichsweise wenigen Besuchern an ferne Tropenziele erinnert.

Die Inseln liegen im Golf von Maliakos, einer Meeresbucht mit Verbindung zur Ägäis und damit zum Mittelmeer. Während bekannte Reiseziele wie Mykonos, Rhodos oder Kos jedes Jahr zahlreiche Urlauber anziehen, sind die Lichadonisia bislang wenig bekannt. Die Inselgruppe besteht aus sieben Inseln sowie mehreren kleineren Felsen. Die größte Insel heißt Monolia.

Anders als viele stark erschlossene Urlaubsorte haben sich die Lichadonisia ihren ursprünglichen Charakter bewahrt. Große Hotelanlagen gibt es hier nicht. Stattdessen prägen naturbelassene Küstenabschnitte, helles Wasser und eine ruhige Atmosphäre das Bild. Gerade diese Kombination sorgt dafür, dass die Inseln häufig mit deutlich weiter entfernten Reisezielen, wie eben den Seychellen, verglichen werden, obwohl sie sehr viel näher an Heimat liegen.

Die Natur der Lichadonisia unterscheidet sich von tropischen Küsten durch eine typisch mediterrane Vegetation. Pinien, Zypressen und immergrüne Sträucher dominieren das Geflüster der Inseln. Auf Monolia befindet sich zudem ein alter Olivenhain, der die Erinnerung an Epochen der Landwirtschaft weckt. Die Hänge der Insel Strongyli sind von dichter mediterraner Vegetation bedeckt.

Trotz der Vergleiche mit den Tropen wirkt die Region typisch griechisch und bietet einen friedlichen Rückzugsort vor dem geschäftigen Alltag. Besonders heimtauglich sind die Strände: Sand, der weich wie Seide ist, und das Wasser, das so klar erscheint, dass man bis zur Felsenfläche sehen kann, sind seltene Entdeckungen in der heutigen Reiselandschaft. Ein weiteres faszinierendes Merkmal liegt direkt vor der Küste: in den Gewässern rund um die Inseln lebt eine kleine Population der Mittelmeer‑Mönchsrobbe.

Die Art gehört zu den seltensten Säugetieren Europas und gilt als vom Aussterben bedroht. Mit etwas Glück können Besucher die scheuen Tiere bei einer Bootsfahrt oder beim Schnorcheln entdecken, doch eine Sichtung ist nicht garantiert. Neben Strandbesuchen und Wellness gibt es in der Region auch zahlreiche Möglichkeiten zum Schnorcheln und Tauchen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Wrack der "Pioneer I", das in einer Tiefe von rund zehn Metern liegt und teilweise sogar von der Wasseroberfläche aus zu erkennen ist.

Für Taucher gilt das Wrack als einer der interessantesten Spots der Gegend. Wer die Lichadonisia besuchen möchte, erreicht die Inselgruppe am einfachsten per Boot. Ausflugsboote starten unter anderem in Kamena Vourla, Agios Georgios sowie weiteren Orten auf dem Festland oder auf der Insel Euböa. Der Besuch der Lichadonisia verspricht eine Mischung aus Erholung, Naturerlebnis und Abenteuer.

Da die Inselgruppe nicht stark erschlossen ist, bleibt der Erhalt ihres natürlichen Charmes eine zentrale Herausforderung. Für Reisende, die ein authentisches, mediterranes Erlebnis ohne die Hektik großer Touristenzentren suchen, bieten die Lichadonisia die ideale Alternative. Die klare Verbindung zu den lokalen Gemeinden und die Betonung nachhaltiger Kosmetik sorgen dafür, dass hier Kultureinblicke sowie ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen.





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