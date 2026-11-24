NFL-Spiel Washington gegen Cincinnati unterbrochen. Lichtausfall durch vergessene Abschaltung verursacht. Commanders gewinnen 22:20 nach 11:59 Minuten Pause.

Beim NFL -Spiel zwischen den Washington Commanders und den Cincinnati Bengals im Northwest Stadium kam es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung, als das Flutlicht ausfiel. Verantwortlich war kein technischer Defekt, sondern ein menschliches Versäumnis beim Beleuchtungsdienstleister. Die Lichter gingen bei noch 11:59 Minuten auf der Uhr aus, als die Commanders einen Third Down mit 14 Yards zum Erreichen eines First Downs anstrebtens. Joe Buck, der Kommentator von ESPN, erklärte später, dass die planmäßige Abschaltung um 22 Uhr Ortszeit nicht außer Kraft gesetzt worden war.

Ursache Vergessenheit des Dienstleisters

Der Ausfall des Lichts im Northwest Stadium wurde zunächst fälschlicherweise als Stromproblem interpretiert, wie Joe Buck bei ESPN mitteilte. In einer nachträglichen Erklärung wurde klar, dass der für die Beleuchtung zuständige Dienstleister seine Arbeit versäumt hatte. Die gewöhnliche Abschaltung der Flutlichtanlage um 22 Uhr Ortszeit, die unter der Woche gilt, wurde nicht deaktiviert. Es schlicht ein Fehler der Organisation, da man das stattfindende Spiel vergessen hatte. Die Zeitschaltuhr führte ihren gewohnten Dienst aus, was zu dem plötzlichen Dunkeln im Stadion führte. Dies war kein technisches Versagen der Infrastruktur, sondern ein organisatorisches Problem im Hintergrund.

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Reaktion von Kommentator Joe Buck

Joe Buck, der erfahrene Kommentator des übertragenden Senders ESPN, reagierte schnell auf das unerwartete Ereignis. Zunächst sprach er von einem allgemeinen Stromproblem und nicht spezifisch von einem Stadiondefekt. Diese Interpretation änderte sich jedoch mit der Zeit, als weitere Informationen verfügbar wurden. Buck lieferte eine präzise Erklärung für das Publikum: Der Dienstleister hatte die Abschaltung nicht überschrieben. Es handelte sich also um ein reines menschliches Versäumnis. Die Fans und Zuschauer konnten nach kurzer Zeit verstehen, warum die Anlage ausfiel. Die Klarheit der Aussage von Buck half dabei, Missverständnisse über die Sicherheit der Infrastruktur zu vermeiden.

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Folgen für das Spielgeschehen

Nach der Unterbrechung setzten die Washington Commanders das Spiel fort und verwandelten ein Field Goal über 36 Yards zum 10:10-Ausgleich. Die Bengals hatten zuvor bereits einen Stromausfall im vierten Viertel gegen die Nach der Pause erlebt. Dies war die zweite Unterbrechung dieser Art im November für Cincinnati. Trotz der Schwierigkeiten setzten sich die Commanders am Ende mit 22:20 durch. Der Lichtausfall hatte den Fluss des Spiels deutlich gestört, konnte aber nicht den Ausgang entscheiden. Die Mannschaft aus Washington nutzte die verbleibende Zeit effizient, um den Sieg zu sichern. Die Bengals mussten sich mit einer knappen Niederlage abfinden.

Auswirkungen und zukünftige Abläufe

Der Vorfall im Northwest Stadium wirft Fragen zur Vorbereitung von NFL-Spielen auf. Die Tatsache, dass eine Zeitschaltuhr nicht deaktiviert wurde, zeigt Schwächen im Kommunikationsprozess auf. Der Dienstleister ist für die rechtzeitige Aktivierung der Beleuchtung verantwortlich. Es bleibt abzuwarten, ob es zu Konsequenzen für das Personal oder den Vertragspartner kommen wird. Für die Fans war die Erfahrung sicherlich verwirrend, da sie mit einem technischen Defekt rechneten. Die klare Erklärung von Joe Buck half jedoch, die Situation zu entschlacken. Die NFL wird diesen Vorfall likely zur Verbesserung der Prozesse nutzen. Ein ähnlicher Vorfall im November zeigt, dass dies kein einmaliges Phänomen war.