Niedersächsische Landwirte starten in der Adventszeit Lichterfahrten. Mit geschmückten Maschinen und Spendenaktionen werben sie um Verständnis für die wirtschaftliche Lage.

Landwirte in Niedersachsen nutzen die bevorstehende Advent szeit für eine bundesweit beachtete Kampagne, um auf ihre prekäre wirtschaftliche Lage und die zunehmenden existenziellen Herausforderungen im landwirtschaftlichen Sektor aufmerksam zu machen. In zahlreichen Ortschaften des Landes starten in den kommenden Wochen festlich geschmückte Konvois aus Landmaschinen, die symbolisch durch die Straßen fahren, um das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Notwendigkeit bäuerlicher Arbeit zu schärfen. Diese Lichterfahrten dienen nicht nur der Repräsentation, sondern sollen auch den direkten Dialog mit den Bürgern suchen und mehr Verständnis für die Situation der Betriebe wecken.

Themen und Motive der Fahrzeuge

Die beteiligten Landwirte setzen unterschiedliche Slogans ein, um ihre Botschaften klar zu kommunizieren. In Wietze im Landkreis Celle wird dabei unter dem Motto "Geht der Politik ein Licht auf?" gefahren, was einen direkten Appell an die Entscheidungsträger darstellt. In Visselhövede im Landkreis Rotenburg (Wümme) lautet die Devise "Ohne Bauern keine Zukunft", um die fundamentale Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft hervorzuheben. Zudem sollen in Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck die Schlepper "Einen Funken Hoffnung" verteilen, was auf die Hoffnung auf bessere Rahmenbedingungen anspielt.

Also read Energiekrise: EU erlaubt mehr Staatshilfen für Landwirte und Industrie

Ablauf und Spendenaktionen

Die Aktionen finden während der gesamten Adventszeit statt, beginnend mit Eröffnungen in Osloß im Landkreis Gifhorn sowie Holste in Osterholz. Neben dem optischen Erlebnis der bunten Fahrzeugkolonnen sind die Veranstaltungen auch als Dorftreffen konzipiert, bei denen sich Kinder und Erwachsene am Straßenrand treffen können. Ein zentraler Aspekt ist die Sammlung von Spenden für wohltätige Zwecke, um die soziale Verantwortung der Landwirte zu demonstrieren. In Seulingen im Landkreis Göttingen fließen die Einnahmen beispielsweise an die "Elternhilfe für das krebskranke Kind" Göttingen, während die Funken Crew im Landkreis Stade für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Hamburg sammelt.

Termine und Orte in der Region

Die Konvois verteilen sich auf viele Standorte mit spezifischen Startzeiten. Am 5. Dezember starten in Bad Pyrmont ab 18 Uhr am Lange Wand 11, in Brake ab 18 Uhr am Großenmeer, in Leese ab 16.30 Uhr, in Salzgitter-Lesse ab 17 Uhr am Lesser Kirchplatz, in Wittingen ab 16 Uhr am Emmen. Am 12. Dezember fahren in Edewecht ab 16.30 Uhr am Lindendamm, in Nordenham ab 17 Uhr an der Deichstraße 163 in Blexen, in Ritterhude ab 17 Uhr am Parkplatz Moormannskamp und in Seevetal ab dem Start Klein Moor. Weitere Termine sind am 13. Dezember in Wunstorf ab 16 Uhr an der Hagenburger Str. 20.

Advertisement

Advertisement

Weitere Termine im Dezember

Auch am Ende des Monats finden weitere Aktionen statt. In Immensen startet am 20. Dezember ab 17 Uhr am Arpke. In Seeburg ist am 19. Dezember ab 16.45 Uhr an der Eichfeldstraße, Wollbrandshäuser Straße zu starten. Am 23. Dezember folgt Wedemark ab 17 Uhr an der Elze und Wiefelstede ab 17.30 Uhr am Bauhof Rastede. Bereits am 28. November startet in Tostedt ab 16 Uhr auf dem Gelände von Becker Reisen, und in Osterholz-Scharmbeck geht es am 29. November ab 16.30 Uhr von der Stadthalle OHZ los. Am 6. Dezember steht zudem Scharnhorst ab 16 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus auf dem Programm.

Hintergrund der Krise und Zielsetzung

Der Auslöser für diese großangelegte Aktion ist die akute Belastungssituation, der sich viele landwirtschaftliche Betriebe gegenübersiehen. Steigende Kosten für Energie, Dünger und Futtermittel sowie wirtschaftlicher Druck durch globale Märkte erschweren die Existenzsicherung maßgeblich. Die Landwirte hoffen, dass die öffentlichen Auftritte im Licht der Laternen nicht nur als spectacle wahrgenommen werden, sondern als ernstzunehmendes Signal für die Notwendigkeit einer Unterstützung und eines offenen Dialogs zwischen Politik und Landwirtschaft in Niedersachsen.