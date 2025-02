Lichterverschwendung oder Sicherheit? Berliner Kurier diagnostiziert neue Wut unter Autofahrern

Streit in Berlin um die Abschaltung von Autobahnlichtern: Autofahrer wüten, Verkehrsbehörde und Autobahn GmbH argumentieren mit Gutachten.

Berlin steht vor einem Konflikt, der das Thema Verkehr und Umwelt betrifft: Autofahrer sind in der Hauptstadt bekannt dafür, ihre Mobilität hoch Priorität zu setzen und jede Einschränkung als Bedrohung zu empfinden. Der jüngste Streitpunkt ist die Abschaltung von Lichtern an der Berliner Stadtautobahn A100 durch die Autobahn GmbH.

Die Autobahn GmbH, die seit 2021 für das deutsche Autobahnnetz zuständig ist, hatte Anfang Januar ohne vorherige Abstimmung mit dem Berliner Senat die Lampen an knapp 600 Lichtmasten nachts abgeschaltet. Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, reagierte mit Verwunderung und kritisierte den Mangel an Kommunikation. Die Autobahn GmbH entschuldigte sich und versprach, keine weiteren Lampen vorerst abzuschalten, Gespräche über das weitere Vorgehen blieben jedoch ergebnislos. Beide Seiten rechtfertigen ihre Position mit Gutachten. Die Autobahn GmbH verweist auf eine Berliner Studie aus dem Jahr 2010, die argumentiert, dass die Beleuchtung auf Straßen ohne Fußgänger tagsüber, mit Ausnahme von Tunnel- und Ausfahrtbereichen, reduziert werden kann. Die Berliner Verkehrsbehörde hingegen stützt sich auf eine andere Studie, die besagt, dass maximal 3,3 Kilometer der Stadtautobahn nachts unbeleuchtet bleiben dürfen. Auf den restlichen 27 Kilometern müssten die Lichter brennen, um die Sicherheit der Autofahrer zu gewährleisten. Diese Argumentation ist jedoch nicht unumstritten. In Belgien wurde das gesamte Autobahnnetz jahrelang so hell beleuchtet, dass es vom Weltraum aus sichtbar war. Dennoch wurde die Notwendigkeit dieser hohen Beleuchtung zuletzt infrage gestellt, da wissenschaftliche Studien keine Verbesserung der Verkehrssicherheit feststellen konnten. Der Widerstand Berlins gegen die Pläne der Autobahn GmbH könnte auch andere Gründe haben. Die CDU und der Regierende Bürgermeister Kai Wegner haben die Wahl 2023 als selbsternannte Anwälte der Autofahrer gewonnen. Ein wichtiges Versprechen war, den Autobahnring in Berlin fertigzustellen. Die Abschaltung der Autobahnlichter könnte als Hindernis für dieses Projekt empfunden werden. Der Konflikt zeigt die komplexe Balance zwischen den Bedürfnissen von Autofahrern, Energieeinsparungen und Umweltschutz, die in deutschen Städten immer stärker spürbar wird





