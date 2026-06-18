LiDAR-Mähroboter im Vergleich: Mova ViAX 500 versus Mammotion Yuka Mini 2 800

Zwei LiDAR-gestützte Mähroboter ohne Begrenzungskabel treten zum Vergleich an. Der Artikel beleuchtet die technischen Unterschiede zwischen dem Mova ViAX 500 und dem Mammotion Yuka Mini 2 800, ihre jeweiligen Funktionen wie U-förmige Bahnplanung oder DropMow-Modus, ihre Eignung für verschiedene Grundstücksgrößen und -profile sowie die Bewertungen von Nutzern und Fachmedien.

Der Markt für autonome Rasenmäher erlebt durch den Einsatz moderner LiDAR-Technologie einen bedeutenden Innovationsschub. Während LiDAR-Systeme bisher vor allem aus der autonomen Fahrzeugindustrie bekannt waren, finden sie nun Einzug in die Gartenpflege.

Zwei besonders interessante Modelle, die aktuell im Rahmen des Amazon Prime Day zu attraktiven Preisen angeboten werden, sind der Mova ViAX 500 für 540 Euro und der Mammotion Yuka Mini 2 800 für 799 Euro. Beide Geräte arbeiten komplett kabellos und navigieren ohne die bislang übliche RTK-Antenne, was die Installation erheblich vereinfacht. Der Preisunterschied von 260 Euro wirft jedoch die Frage auf, welches Gerät für welchen Anspruch die passende Lösung bietet.

Die Technik hinter beiden Mähern basiert auf 360-Grad-LiDAR-Scannern, die die Umgebung in Echtzeit erfassen und eine präzise 3D-Kartierung des Gartens ermöglichen. Dieses Verfahren, das Millionen von Messpunkten pro Sekunde generiert, ermöglicht eine zuverlässige Hinderniserkennung und Routenplanung ohne die Notwendigkeit eines physischen Begrenzungskabels. Beide Modelle richten sich an Privatgärten und decken Flächen von bis zu 600 respektive 800 Quadratmetern ab, was für die meisten Hausbesitzer ausreichend dimensioniert sein dürfte.

Für sehr große oder komplex angelegte Grundstücke mit zahlreichen Engstellen und Zonen könnten though RTK-Systeme nach wie vor die präzisere Wahl sein, doch für den Standardeinsatz versprechen die LiDAR-Mähroboter eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Der Mova ViAX 500 kombiniert den 360-Grad-LiDAR-Scanner mit zwei Ultra-HDR-KI-Kameras, die zusammen ein System namens UltraEyes 2.0 bilden. Diese Dual-Technologie soll über 300 verschiedene Hindernistypen erkennen und sicher umfahren können.

Die Kameras ergänzen die LiDAR-Daten um visuelle Informationen, was besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen oder komplexen Szenen von Vorteil sein kann. Die Navigation funktioniert unabhängig von GPS-Signalen, wodurch der Mäher auch unter Bäumen oder in schattigen Bereichen stabil arbeitet. Eine U-förmige Fahrbahnplanung sorgt für ein systematisches Mähmuster, das überlappend arbeitet und so für ein gleichmäßiges Ergebnis sorgt. Bis zu 150 verschiedene Zonen können in der App verwaltet werden, was auch Gärten mit mehreren separaten Bereichen abdeckt.

Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit, mit schmalen Durchgängen ab 60 Zentimetern Breite zurechtzukommen und Steigungen bis zu 40 Prozent zu bewältigen. Auch Hindernisse von bis zu 4 Zentimetern Höhe werden überwunden. Käuferberichte bei Amazon heben die einfache Einrichtung und die wertige Verarbeitung lobend hervor. Gelegentliche Kritik betrifft die Kartierungsgenauigkeit in sehr verwinkelten Gärten, wo das System an seine Grenzen stoßen kann.

Der Mammotion Yuka Mini 2 800 setzt ebenfalls auf 360-Grad-LiDAR, however mit einem etwas anderen Fokus. Der Hersteller gibt einen Erfassungsbereich von bis zu 60 Metern und einen Ultraweitwinkel an, woraus eine detaillierte 3D-Punktwolke des Gartens entsteht. Ein leistungsstarker KI-Prozessor mit 10 Billionen Operationen pro Sekunde analysiert diese Daten in Echtzeit, erkennt Hindernisse und berechnet sogar deren voraussichtliche Bewegungsrichtung.

Das bedeutet, dass der Mäher nicht nur reagiert, sondern antizipativ handelt - ein Sicherheitsplus, besonders bei sich bewegenden Objekten wie spielenden Kindern oder Haustieren. Ein besonderes Feature ist der DropMow-Modus: Der Roboter kann ohne vorherige Kartierung einfach an einer Stelle im Garten abgesetzt werden, und nach Drücken einer Taste beginnt er mit dem Mähen. Das ist ideal für spontane Einsätze auf einem zweiten Grundstück oder für Wochenendhäuser.

Mit einer bewältigten Steigung von bis zu 45 Prozent liegt der Mammotion fünf Prozentpunkte über dem Mova. Unabhängige Tester wie Gamestar bezeichnen ihn als den unkompliziertesten Mähroboter, den sie bisher getestet haben, und loben die zuverlässige Selbstständigkeit. Testberichte von testbericht.de (95/100 Punkte) und PCWelt (4,5/5 Sterne) unterstreichen diese positive Einschätzung. Die Kundenbewertungen fallen mit 4,4 Sternen bei 85 Rezensionen sogar noch besser aus als beim Mova (4,0 Sterne bei 742 Bewertungen).

Mammotion hat sich bereits mit früheren kabellosen Navigationsmodellen einen Namen gemacht, was bei der Produktreife hilft. Beide Mäher haben ihre Stärken: der Mova durch die zusätzliche Kameraunterstützung und das große Zonenmanagement, der Mammotion durch den praktischen DropMow-Modus und die etwas höhere Steigfähigkeit. Die Entscheidung zwischen beiden fällt letztlich über den individuellen Garten und die gewünschten Zusatzfunktionen





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