LiDAR‑Mähroboter: Preisunterschiede erklären Mem-800 vs. Mova ViAX 500

Zwei kabellose Mähroboter nutzen echtes 360‑Grad‑LiDAR; der Preisunterschied von 300 Euro ist durch unterschiedliche technische Spezifikationen und Zielgruppen begründet. Während der Mova ViAX 500 auf 499,99 Euro bei Amateurgärtnern abzielt, verspricht der Mammotion Yuka Mini 800 höhere Leistung, größere Flächen und eine Drop‑Mow-Funktion. Beide Modelle umgehen RT‑K‑Antenne und erkennen bis zu 300 Hindernistypen. Helfen Sie den Lesern, die richtige Wahl zu treffen.

Der neue Trend in der Rasenpflege zeigt sich am Beispiel zweier Baureihen von Mähroboter -Herstellern: dem Mova ViAX 500 und dem Mammotion Yuka Mini 2 800.

Beide Geräte arbeiten kabellos und nutzen ein echtes 360‑Grad‑LiDAR-System für die autonomer Wegplanung - eine Technik, die ursprünglich im autonomen Fahrzeugbau breite Bekanntheit erlangte. Das Besondere an den aktuellen Prime‑Day‑Angeboten ist, dass der Mova ViAX 500 mit einem Rabatt auf lediglich 499,99 Euro für den Verbraucher zugänglich ist, während der Mammotion Yuka Mini 2 800 trotz Prime‑Day‑Rabatt noch 300 Euro über den Preis des Mova liegt und somit 799 Euro kostet.

Diese Preisunterschiede scheinen bei vielen Käufern irritierend zu sein, lassen sich aber durch unterschiedliche technische Spezifikationen und Zielgruppen erklären. Der Mova ViAX 500 setzt auf das von dem Hersteller erklärte UltraEyes 2.0‑System. Es kombiniert einen 360‑Grad‑LiDAR‑Sensor mit zwei Ultra‑HDR-KI‑Kameras, die in ihrer Wahrnehmung einander ergänzen. Das LiDAR skannt die komplette Umgebung in Echtzeit und erstellt Millionen von Messpunkten pro Sekunde, während die Kameras Detailinformationen liefern, die für die Erkennung von kleinen Hindernissen von entscheidender Bedeutung sind.

Das Ergebnis ist ein Kartierungssystem, das mehr als 300 verschiedene Hindernistypen erkennen und umfahren kann. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit, ohne RTK‑Antenne - also ohne ausgiebige Basisstationen oder GPS‑Fallbacks - stabil zu mähende Routen zu generieren. Der Roboter kommt damit besonders in kleineren Gärten bis zu 600 m² zum Einsatz, kann schräge Durchgänge ab 60 cm Breite bewältigen und Steigungen bis zu 40 % überwinden. Die U‑förmige Wegplanung sorgt für ein systematisches Mähen, das eine 4‑Kante- bis Kantenschnittfunktion beinhaltet.

Der Mammotion Yuka Mini 2 800 nutzt ein vergleichbares LiDAR‑System, legt aber einen stärkeren Fokus auf die Auflösungsgenauigkeit des 3‑D‑Modells. Mit einer Erfassungsreichweite von bis zu 60 Meter erzeugt er eine hochauflösende Punktwolke, die der KI‑Prozessor in Echtzeit bearbeitet. Der Mäher ist damit in der Lage, Hindernisse nicht nur zu stop­pen, sondern ihre Bewegungsrichtung vorherzusagen, was die Navigation besonders flüssig macht.

Darüber hinaus kann der Yuka Mini 2 800 bis zu 800 m² abdecken und Steigungen bis 45 % bezwingen - fünf Prozentpunkte mehr als der Mova. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist der Drop‑Mow‑Modus, bei dem der Roboter ohne vorherige Kartierung sofort in Betrieb genommen werden kann. Damit richtet sich das Gerät besonders an Hobbygärtner, die gelegentlich einen zweiten Rasen pflegen oder spontan einen kleinen Bereich in zwei Tagen fertigstellen wollen.

Markttests von Gamestar, testbericht.de und PCWelt bestätigen sowohl bei Mova als auch bei Mammotion die einfache Konfiguration und die autonome Funktionsweise. Trotzdem gibt es kritische Stimmen, die die Kartierungspräzision in besonders komplexen Gärten hinterfragen. Für sehr große oder verwinkelte Grundstücke empfehlen Experten deshalb die Modelle mit RTK‑Unterstützung, da diese bei hohen Anforderungen an die Positionsgenauigkeit besser abschneiden.

Wer sich jedoch für einen Roboter für ein Standard‑Gartenlayout entscheidet, wird mit beiden Modellen viel Automatisierung, geringe Wartungskosten und Glückseligkeit beim täglichen Rasenpflege-Workflow belohnt. Insgesamt zeigen die beiden Prime‑Day‑Artikel, dass die LiDAR‑Technologie von Mährobotern ein Maturity‑Point erreicht hat, der nahezu alle Bedürfnisse von privaten Gärtnern abdeckt, jedoch noch Feinjustierungen bei der Genauigkeit und bei sehr komplexen Gartenlayouts erfordert. Der Preisunterschied zwischen Mova und Mammotion wird damit durch die unterschiedlichen Leistungsprofile, die Flächenabdeckung und die zusätzlichen Features erklärt





nordbayern / 🏆 33. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mähroboter Lidar Kabellose Navigation Prime Day Alte Hauspflege

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mähroboter plus Gratis-Garage besonders günstigDer Husqvarna Automower mäht Rasenflächen von bis zu 800 Quadratmetern und wird inklusive passender Garage geliefert. Bei Tink ist das Set derzeit günstiger zu erhalten. Exklusiv für ntv.de-Leser gibt es 20 Euro Rabatt.

Read more »

500 Euro Prime-Day-Rabatt: Mammotion Yuka Mini 2 LiDAR vs. Mähroboter-Testsieger Navimow i208Beide Mähroboter navigieren per LiDAR, beide schaffen bis zu 800 Quadratmeter – aber es gibt auch Unterschiede.

Read more »

LiDAR-Mähroboter im Vergleich: Mova ViAX 500 versus Mammotion Yuka Mini 2 800Zwei LiDAR-gestützte Mähroboter ohne Begrenzungskabel treten zum Vergleich an. Der Artikel beleuchtet die technischen Unterschiede zwischen dem Mova ViAX 500 und dem Mammotion Yuka Mini 2 800, ihre jeweiligen Funktionen wie U-förmige Bahnplanung oder DropMow-Modus, ihre Eignung für verschiedene Grundstücksgrößen und -profile sowie die Bewertungen von Nutzern und Fachmedien.

Read more »

Kabelloser Mähroboter von Gardena über 450€ günstiger – warum ich trotz Angebot einen anderen kaufen würdeEin Mähroboter für 600m² von Gardena ist bei Amazon jetzt 42% günstiger. Er braucht kein Begrenzungskabel und keinen Draht – und dennoch würde ich...

Read more »