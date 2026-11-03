Lidl entfernt Schlafanzug-Bild nach Shitstorm wegen bartigem Model

Lidl hat ein Produktfoto eines Kinder-Schlafanzugs vom Online-Shop entfernt, nachdem ein Model mit Oberlippenbart für massive Kontroversen und negative Kommentare sorgte.

Ein Kontroverses Produktfoto aus dem Lidl - Onlineshop hat kürzlich für massive Aufregung in den sozialen Medien gesorgt. Auf dem Bild war ein Schlafanzug in der Größe 134/140 zu sehen, der typischerweise für Kinder zwischen acht und zehn Jahren oder Grundschüler von 1,34 bis 1,40 Metern Körpergröße gedacht ist. Auffallend war jedoch, dass das Model, das die Kleidung präsentierte, ein junger Mann mit deutlich sichtbarem Oberlippenbart war.

Virale Verbreitung im Onlineshop

Der Screenshot aus dem Lidl-Onlineshop verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit auf den Plattformen X und Facebook tausendfach. Viele Nutzer waren verwirrt und fragten sich, wie die Abbildung eines erwachsenen Mannes mit Bart auf einem Kinderartikel passe. Die Diskrepanz zwischen der Zielgruppe der Kleidung und der Erscheinung des Models löste eine Welle von Reaktionen aus, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses scheinbar kleine, aber irritierende Detail lenkte.

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Position des Unternehmens zur Situation

Lidl erklärte gegenüber BILD, dass es bei Artikeln, die in unterschiedlichen Größen angeboten werden, nicht immer vorgesehen sei, für jede Altersgruppe ein eigenes Model abzubilden. Der Schlafanzug ist bis zur Größe 158-164 erhältlich und somit auch für Jugendliche und Erwachsene gedacht, was die Entscheidung, ein erwachsenes Model zu nutzen, aus Sicht des Unternehmens logisch erscheinen lässt. Dennoch führte die öffentliche Wahrnehmung zu erheblichen Problemen.

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Schutz vor diffamierenden Angriffen

Das Unternehmen meldete sich, um auf die negativen Begleiterscheinungen der Image-Kampagne hinzuweisen. Laut einem Lidl-Sprecher gab es zuhutiefst entsetzende und herabwürdigende Kommentare gegen das Model. Der Fokus der Kritik verlagerte sich dabei von der Qualität des Produkts hin zu persönlichen Attacken auf die Person, die das Kleidungsstück trug. Die Wut der Internetnutzer richtete sich dabei weniger gegen den Schlafanzug selbst, sondern gegen das Aussehen des Models.

Um der diffamierenden Weiterverbreitung entgegenzuwirken und die Persönlichkeit des Models zu schützen, hat Lidl das betreffende Bild vollständig aus dem Onlineshop entfernt. Diese Maßnahme dient ausschließlich dem Schutz der betroffenen Person vor weiterer Belästigung und Hetze, die im Zuge der viralen Verbreitung des Screenshots entstanden war. Das Produkt selbst bleibt jedoch weiterhin in den Lidl-Filialen verfügbar.