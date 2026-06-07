Lidl hisst erstmals deutsche Flagge auf eigenen Handelsschiffen

Der Lebensmitteldiscounter Lidl flaggt seine Schiffe der Tochterreederei Tailwind Shipping auf die deutsche Flagge um. Das erste Schiff, die Panda 001, wird künftig in Heilbronn registriert. Die Maßnahme soll die Lieferketten sicherer und unabhängiger machen, insbesondere in Krisenzeiten. Die gesamte Flotte soll folgen.

Der erste Discounter in Deutschland, Lidl , hisst die schwarz-rot-goldene Flagge auf den Weltmeeren. Ein Schiff der zur Lidl -Gruppe gehörenden Reederei Tailwind Shipping fährt jetzt unter deutscher Flagge, um die Lieferkette besonders in Krisenzeiten abzusichern.

Konkret geht es um das 276 Meter lange Containerschiff Panda 001, das bis zu 5527 TEU (Standardcontainer) fasst und künftig unter deutscher Flagge operieren soll. Damit wird die Stadt Heilbronn zum Heimathafen dieses Schiffes, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilte. Heilbronn liegt in unmittelbarer Nähe zum Hauptsitz des Mutterkonzerns Lidl in Neckarsulm. Laut den Behörden ist dies jedoch nur der Anfang: Geplant ist die Umflaggung der gesamten Tailwind-Flotte, also auch derzeit im Bau befindlicher Neubauten.

Zum Tochterunternehmen Tailwind Shipping zählen nach Unternehmensangaben elf Schiffe, die verstärkt auf kleinere Schiffe und weniger Hafenstopps setzen. Dies soll Wartezeiten verkürzen und die Lieferketten robuster machen. Angesteuert werden bewusst kleinere Häfen in der Nähe großer Handelszentren. Damit die Regale in den europäischen Lidl-Filialen immer gut gefüllt sind, bezieht der Discounter Waren weltweit.

Eigene Schiffe unter deutscher Flagge bieten dabei mehr Unabhängigkeit. Sie sind nicht von der Regulierung eines fremden Staates abhängig. Deutschland kann so schnell und direkt mit Reedereien zusammenarbeiten, um Güter in deutsche Häfen zu transportieren. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erklärte dazu: In Zeiten geopolitischer Spannungen und fragiler globaler Lieferketten sei die Wahl der deutschen Flagge ein Zeichen von Verantwortung, Zusammenarbeit und strategischer Handlungsfähigkeit.

Mit dieser Maßnahme setzt Lidl ein deutliches Signal für mehr Kontrolle und Stabilität in der eigenen Logistikkette





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