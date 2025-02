Lidl Österreich setzt auf nachhaltige Werbung mit ConnectAd Green Line

Lidl Österreich und Havas Village Wien haben gemeinsam erste Kampagnen mit ConnectAd Green Line gestartet. Das Ziel ist es, nachhaltige digitale Werbung in der Praxis umzusetzen. Die Green Line-Zertifizierung basiert auf beiden Hauptkomponenten: Technischer Effizienz und Selbstauskunft. Die Initiative soll den Energieverbrauch digitaler Werbung reduzieren und Publisher von zusätzlichen Einnahmen profitieren lassen.

Lidl Österreich hat in Zusammenarbeit mit Havas Village Wien erste Kampagnen mit ConnectAd Green Line umgesetzt. Ziel dieser Kampagnen ist es, nachhaltige digitale Werbung in der Praxis zu erlebbar zu machen. ConnectAd Green Line ermöglicht das gezielte Targeting von Kampagnen bei Publishern, die nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert sind.

Neben Key Performance Indicators (KPIs) wie Viewability wird auch auf eine effiziente und ressourcenschonende Ausspielung der digitalen Werbung geachtet. Die Green Line Zertifizierung basiert auf zwei Hauptkomponenten: Technische Effizienz und Selbstauskunft. Technische Effizienz wird anhand von 13 technischen Signalen gemessen, die kontinuierlich analysiert werden, um programmatische Verbindungen effizient zu gestalten. Die Selbstauskunft umfasst Angaben von Publishern zur Handhabung von Scope-1, Scope-2 und Scope-3-Emissionen sowie zu nachhaltigen Unternehmensangeboten. Diese Angaben sind auditierbar.Durch das gezielte Targeting und die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards soll Green Line den Energieverbrauch digitaler Werbung reduzieren. Die Kampagne wurde über die Google Demand-Side-Platform (DSP) DV360 gebucht. GreenLine kann jedoch über verschiedene Demand-Side-Plattformen genutzt werden. Für Auftraggeber entstehen durch diesen Ansatz keine zusätzlichen Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist die Reduktion der großen Menge an überflüssigen Serververbindungen, die aufgrund der Auktionssystematik im Programmatic Advertising entstehen. Oftmals sind diese Verbindungen nicht sinnvoll, wie zum Beispiel bei geringer Nachfrage auf einer Werbefläche. Gleichzeitig sichern sich die Publisher durch ihre Selbstauskunft, dass sie gegebenenfalls Dritte in die Bücher schauen lassen, um die Angaben zu überprüfen. Bereits vor zwei Jahren hatte Daniel Jäger, der Mediachef der Telekom, erklärt, dass man künftig Publisher auslisten werde, die die eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen nicht nachweisen können. Das hat für Konzerne wie Lidl oder die Telekom auch ganz handfeste und praktische Gründe: Die Publisher sind Teil der eigenen Wertschöpfungskette und tauchen in den entsprechenden ESG-Berichten auf. „Mit GreenLine haben wir eine Initiative geschaffen, die ressourcenschonende Inventare mit maximaler Effizienz für Werbetreibende verbindet – ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber. Gleichzeitig profitieren zertifizierte Publisher von zusätzlichen Einnahmen. Dieses Modell bietet eine echte Win-Win-Win-Situation: Werbetreibende erhalten hochwertige, nachhaltigere Werbeplätze mit gesteigerter Effizienz, Publisher generieren durch die Initiative wirtschaftlichen Mehrwert, und der ökologische Fußabdruck gegenüber herkömmlichen programmatischen Kampagnen wird deutlich gesenkt“, erklärt Lucas Schärf, Chief Revenue Officer von ConnectAd.





