Lidl ruft den Thunfischsalat Nixe in sieben Bundesländern zurück. Falsche Glutenangabe birgt Gesundheitsrisiko für Zöliakie-Patienten.

Lidl hat einen Rückruf für seinen Thunfischsalat " Nixe Thunfisch Salat Couscous" in sieben Bundesländern eingeleitet. Der spanische Hersteller Bolton Food SL warnt vor dem Produkt, da es zwar als glutenfrei deklariert ist, aber Hartweizengrieß enthält. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko für Kunden mit Zöliakie dar und kann zu schweren körperlichen Beschwerden führen.

Ursachen Des Rückrufs Und Betroffene Mengen

Der Hauptgrund für die Maßnahme liegt in der Unstimmigkeit zwischen der Deklaration und der tatsächlichen Inhaltsstoffliste. Auf der Verpackung wird der Salat explizit als glutenfrei beworben. In der Zutatenliste findet sich jedoch der Zusatz Hartweizengrieß. Dieser Inhaltsstoff ist eine direkte Glutenquelle. Die Rücknahme betrifft ausschließlich Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 31.12.2030. Die betroffene Packungsgröße beträgt exakt 160 Gramm.

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Lidl bestätigt, dass keine weiteren Chargen oder andere Produktvarianten des Herstellers von dieser Fehldeklaration betroffen sind. Die Verantwortung für die falsche Kennzeichnung trägt laut Angaben des Unternehmens der spanische Lebensmittelhersteller Bolton Food SL. Kunden, die den Salat nicht an Personen mit Glutenunverträglichkeit abgeben, können ihn bedenkenlos verzehren. Das Gesundheitsrisiko ist also spezifisch auf die genannte Gruppe beschränkt.

Gesundheitsrisiken Und Symptome Bei Verzehr

Für Menschen mit Zöliakie oder einer nachgewiesenen Glutenunverträglichkeit kann der Konsum dieses spezifischen Thunfischsalats schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Die Aufnahme von Gluten löst bei diesen Personengruppen eine immunologische Reaktion aus, die den Dünndarm schädigen kann. Die möglichen Symptome reichen von leichten bis hin zu stark ausgeprägten Beschwerden. Zu den häufigen akuten Symptomen gehören starke Bauchschmerzen, Blähungen und Übelkeit. Viele Betroffene klagen zudem über Durchfall oder Verstopfung. In schwereren Fällen kann der Verzehr zu Erbrechen führen. Patienten berichten oft von extremer Erschöpfung und Müdigkeit. Auch neurologische Symptome wie Kopfschmerzen und Migräne sind möglich.

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Als weitere mögliche Reaktion können Hautausschläge auftreten. Die Bandbreite der Beschwerdebilder ist individuell unterschiedlich. Aufgrund der Schwere der möglichen Folgen wurde die schnelle Rücknahme des Produkts aus den Regalen veranlasst. Der Schutz der Verbraucher mit lebensmitteln Unverträglichkeiten steht hier im absoluten Vordergrund.

Geografische Verbreitung Und Betroffene Regionen

Der Rückruf erstreckt sich auf Filialen in sieben deutschen Bundesländern. Die betroffenen Regionen sind Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie das Saarland. In all diesen Gebieten darf das Produkt nicht mehr verkauft werden. Lidl hat die entsprechenden Regale bereits geräumt.

Betroffene Kunden in diesen Bundesländern wurden informiert, um eine versehentliche Mitnahme oder den Verkauf weiter Einheiten zu verhindern. Die Meldung der Fehldeklaration führte dazu, dass das Unternehmen schnell und flächendeckend gegensteuerte. Die Präsenz in这么多 Bundesländern unterstreicht die Bedeutung der Maßnahme für die lokale Versorgung.

Rückerstattung Und Kundenservice Informationen

Kunden, die eine betroffene Packung des Thunfischsalats erworben haben, können diese in jeder beliebigen Lidl-Filiale zurückgeben. Der Hürde für die Rückgabe ist bewusst niedrig gehalten worden. Der vollständige Kaufpreis wird erstattet. Besonders wichtig ist: Eine Vorlage des Kassenbons ist für die Erstattung nicht zwingend erforderlich. Dies erleichtert die Rückgabe erheblich für den Kunden.

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Falls Fragen zum Rückrufprozess auftreten oder Unsicherheiten bestehen, bietet der Lidl-Kundenservice direkte Unterstützung. Die Hotline ist unter der kostenfreien Telefonnummer 0800/5435-5435 erreichbar. Diese Nummer gilt als zentrale Anlaufstelle für alle Belange rund um den Retourenvorgang. Kunden werden aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht weiterzuverzehren, sondern sofort zurückszugeben.