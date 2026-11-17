Lidl ruft in sieben Bundesländern Thunfischsalat zurück. Das Produkt enthält Gluten, wurde aber als glutenfrei deklariert. Betroffene sollten Packungen bis 31.12.2030 sofort zurückgeben.

Lidl nimmt in sieben deutschen Bundesländern einen spezifischen Thunfischsalat vom Markt. Der spanische Hersteller Bolton Food SL steht hinter dem Produkt. Die Verpackung von " Nixe Thunfisch Salat Couscous" in der 160-Gramm-Größe war falsch beschriftet. Kunden in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sind betroffen.

Falsche Deklaration und Gesundheitsrisiko

Das Produkt wurde auf der Verpackung als glutenfrei deklariert. In der Zutatenliste findet sich jedoch Hartweizengrieß. Dieser Inhaltsstoff enthält Gluten. Die falsche Kennzeichnung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko für Menschen mit Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie dar. Der Verzehr kann zu schweren gesundheitlichen Beschwerden führen.

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Mögliche Symptome sind Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall. Auch Verstopfung und Übelkeit treten auf. Erbrechen und starke Erschöpfung sind weitere Folgen. Kopfschmerzen, Migräne oder Hautausschläge sind möglich. Alle anderen Verbraucher können den Salat ohne Gefahr verzehren.

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Betroffene Chargen und Herstellerangaben

Der Rückruf gilt für Packungen mit einer Haltbarkeit bis zum 31.12.2030. Es handelt sich um die 160-Gramm-Packung des Produkts "Nixe Thunfisch Salat Couscous". Bolton Food SL gibt an, dass keine weiteren Chargen oder Produkte des Herstellers betroffen sind. Die fehlerhafte Kennzeichnung betrifft ausschließlich diese spezifische Charge. Der Fehler liegt in der Irreführung der Verbraucher bezüglich des Glutengehalts.

Rückerstattung und Kundenservice

Betroffene Kunden können die Ware in jeder Lidl-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet. Eine Vorlage des Kassenbons ist dafür nicht erforderlich. Dies erleichtert den Umtauschprozess für die Kunden erheblich. Der Kundenservice von Lidl ist unter der Nummer 0800/5435-5435 erreichbar. Die Telefonnummer ist kostenlos und steht bei Fragen zum Rückruf zur Verfügung.