Wer künftig günstig unterwegs sein möchte, sollte einen genauen Blick auf dieses besondere E-Roller-Angebot von Lidl werfen.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Lidl bietet aktuell den Luxxon-E-Roller E3000 zu einem stark reduzierten Preis an. Der Elektroroller kostet im Onlineshop des Discounters exakt 1.499 Euro, was einer deutlichen Ersparnis von 37 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 2.399 Euro entspricht. Hinzu kommt noch Versandkosten

Advertisement