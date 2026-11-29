Wer im Haushalt regelmäßig schraubt und bohrt, braucht verlässliches Werkzeug – und genau das bietet Lidl gerade zum reduzierten Preis.

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Lidl-Plus-Mitglieder erhalten am heutigen Cyber Sunday zusätzlich zehn Prozent Rabatt auf den Einkaufswert – der Coupon muss vorher in der App aktiviert werden. Es kommen noch 5,95 Euro an Versandkosten hinzu. Der Akkuschrauber arbeitet mit einem bürstenlosen Motor, der für längere Lebensdauer und geringeren Verschleiß sorgt. Mit einem maximalen Drehmoment von 35 Nm bietet das Gerät genug Kraft für gängige Heimwerkerarbeiten.

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Das 2-Gang-Getriebe ermöglicht stufenlose Drehzahlsteuerung – im ersten Gang bis 460 Umdrehungen pro Minute, im zweiten Gang bis 1.750 Umdrehungen pro Minute. Das Metall-Schnellspannbohrfutter lässt sich per Quick Release abnehmen, wodurch direkt mit Bithaltern gearbeitet werden kann. Die automatische Spindelarretierung erleichtert den Werkzeugwechsel. Mit 20 vorwählbaren Drehmomentstufen plus einer Bohrstufe lässt sich die Kraft präzise dosieren.