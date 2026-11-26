In dem Produkt wurden Salmonellen und Listerien entdeckt. Worauf Kundinnen und Kunden jetzt achten sollten.

In einer bei Lidl verkauften Gänsebrust sind Salmonellen und Listerien gefunden worden. Kundinnen und Kunden können bei dem Discounter für die 80-Gramm-Packung der „Deluxe Gänsebrust“ ihr GeldEs geht nur um Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.12.26 und der Chargennummer 40897.

Die entsprechende Warnung wurde auf dem Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht. Demnach wurde das Produkt nach derzeitigem Stand in Filialen in allen Bundesländern außer Bremen, dem Saarland und Bayern verkauft. Kunden können die Gänsebrust in jeder Filiale zurückgeben. Eine Salmonellen-Infektion zeigt sich laut der Warnung innerhalb einiger Tage mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber.

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Die Beschwerden klingen in der Regel nach mehreren Tagen von selbst ab. Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können schwerer erkranken. Eine Listerien-Infektion äußert sich meist innerhalb von 14 Tagen mit Durchfall und Fieber. Bei Schwangeren, Senioren und Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann sie schwer verlaufen, etwa mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung.