Katerina und Juan Ricardo teilten ihre einzigartige Liebesgeschichte, beginnend in Miami, endend mit ihrer intimen und eleganten Hochzeitsfeier auf einer Insel vor Cartagena, inspiriert von der Natur Ibizas.

Katerina und Juan Ricardo lernten sich bei einem Abendessen in Miami kennen. In jener Nacht tanzten sie zusammen bis zwei Uhr nachmittags am darauffolgenden Tag.

Es war so sehr Liebe auf den ersten Blick, dass sie sich schon nach zwei Monaten das gleiche Tattoo stechen ließen und genau ein Jahr später gemeinsam nach Paris zogen. Auf den Inseln vor Cartagena machte Juan Ricardo ihr dann einen.

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"Er ging auf die Knie und hielt um meine Hand an, während wir zu Reggae tanzten – etwas, das wir fast jeden Samstagmorgen zu Hause tun. Es hätte nicht perfekter und nicht mehr 'wir‘ sein können", erzählt die Braut.haben uns geholfen, unsere Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen – von der Suche nach den passenden Dienstleistern bis hin zur Organisation und Koordination des gesamten Wochenendes", berichtet das Brautpaar.