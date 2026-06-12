In der aktuellen Staffel von 'Bauer sucht Frau International' haben sich einige Paare gefunden, aber auch einige haben sich getrennt. Wir geben Ihnen einen Überblick über die Paare und ihre Erfahrungen.

Die Liebe auf der Hofstätte: Ein Überblick über die Paare der aktuellen 'Bauer sucht Frau International'-Staffel. Während Franz und Silke ihre Liebe über die Dreharbeiten hinaus fortsetzen, scheitern Andreas und Katarina an ihrer Fernbeziehung .

Zwischen Florian und Leonie funkt's, aber am Ende bleibt es bei Freundschaft. Auch die Hoffnung auf Mr. Right bei Nadine bleibt nicht auf sich beruhen. Andrea und Annette sind jetzt gute Freundinnen, auch wenn sie nicht zusammen sind. Belina hat sich in Costa Rica verliebt, aber nicht in Mathias.

Ariane und Turner haben sich getrennt, nachdem sie sich in der letzten Saison verliebt hatten. Jakob und Giulia haben festgestellt, dass sie keine gemeinsame Zukunft haben





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