Alle Infos zu Liebe braucht keine Ferien 2026: Sendetermine im Free-TV und Pay-TV, Stream-Verfügbarkeit auf Amazon Prime und Kinostart zum 20-jährigen Jubiläum.

Die romantische Komödie "Liebe braucht keine Ferien" ist seit 2006 ein fester Bestandteil der deutschen Weihnachtsfilm -Tradition. Für das Jahr 2026 stehen die Sendetermine für den Free-TV-Sender noch nicht fest. Zuschauer können den Film jedoch auf dem Pay-TV-Sender ProSieben Maxx erwarten, der vom 15. bis zum 27. Dezember 2026 mit mehr als 30 Weihnachtsklassikern aufwartet. Der Sender wird rund um die Uhr Filme zeigen, um die Vorweihnachtszeit zu gestalten.

Verfügbarkeit im Streaming und Kauf

Neben dem linearen Fernsehen bietet das Streaming verschiedene Optionen für Fans des Films. Auf der Plattform Amazon Prime Video ist "Liebe braucht keine Ferien" im Abonnement enthalten. Mitglieder können den Streifen dort jederzeit ohne zusätzliche Gebühren ansehen. Alternativ steht der Film auch als digitale Version zum Kauf oder zur Leihe bereit. Die Kosten betragen 8,99 Euro für den Kauf und 3,99 Euro für die Leihe, was Flexibilität für Zuschauer ohne Abo bietet.

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Handlung mit Cameron Diaz und Kate Winslet

Der Film erzählt die Geschichte von zwei unterschiedlichen Frauen, die nach schmerzhaften Liebesenttäuschungen nach einer Auszeit suchen. Iris lebt in einem Cottage in Surrey, während Amanda in Los Angeles als Filmtrailer-Produzentin arbeitet. Durch eine Haustausch-Plattform tauschen die beiden ihre Häuser für die Weihnachtszeit. Dabei lernen sie neue Personen kennen und finden zu sich selbst zurück, bevor das Ende des Aufenthalts naht.

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Kinostart zum 20. Jubiläum

Zum 20. Jahrestag des Kinostarts kehrt "Liebe braucht keine Ferien" 2026 zurück in die deutschen Kinos. Der Streifen wird an ausgewählten Terminen in der Vorweihnachtszeit gezeigt. In Augsburg sind bereits feste Termine bekannt. Der Kinostart bietet die Möglichkeit, den Film auf der großen Leinwand zu erleben. Dies ist eine besondere Attraktion für Fans des Classics.

Cast und Erfolg des Weihnachtsfilms

Die Hauptrollen werden von Kate Winslet und Cameron Diaz getragen. James Marsden und Jude Law spielen die männlichen Hauptpartner. Der Film ist ein Erfolg mit hohem Wiedererkennungswert. Er verbindet Romantik mit Komödie und hat seit 2006 viele Zuschauer erreicht. Die Besetzung trägt wesentlich zum Erfolg bei. Der Film bleibt ein Klassiker in der Adventszeit.