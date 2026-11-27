Studiodistributor Studiocanal bringt Nancy Meyers Klassiker am 1. Dezember 2026 zurück auf die große Leinwand. Über 300 Kinos zeigen die 4Fassung der Nancy-Myers-Romanze.

Am Dienstag, 1. Dezember 2026, kehrt der Kultfilm Liebe braucht keine Ferien zurück auf die große Leinwand. Der Studiodistributor Studiocanal holt die beliebte Weihnachtsromance von Regisseurin Nancy Meyers zu einer Special-Reunion in deutsche Kinos. Dieses Ereignis erinnert an die erste öffentliche Vorstellung des Films vor zwei Jahrzehnten.

Initiative bringt Klassiker zurück ins Kino

Der Veranstalter Best of Cinema präsentiert monatlich einen neuen Klassiker im deutschen Programm. Für die Premiere am 1. Dezember 2026 schlossen sich bundesweit mehr als 300 Kinos der Initiative an. Diese massive Beteiligung ermöglicht es dem Publikum, den Film erneut in den jeweiligen eigenen Städten und Gemeinden zu erleben. Die Initiative zielt darauf ab, gemeinsame Kinogänge zu einem sozialen Weihnachtsbrauch zu machen.

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Technische Details der 4K-Fassung

Auf den Leinwänden wird eine hochwertige 4K-Fassung des Films gezeigt. Diese moderne Restaurierung sorgt dafür, dass selbst feinste visuelle Details im Großformat scharf und klar erkennbar sind. Zuschauer können die ästhetische Atmosphäre der Kulissen noch besser auf sich wirken lassen. Besonders die atemberaubenden Aufnahmen vom verschneiten englischen Dorf erhalten durch die hohe Auflösung eine neue Tiefe und Präzision.

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Plot-Rekapitulation mit Hauptdarstellern

Die Handlung beginnt damit, dass die Protagonistin Amanda erfährt, dass ihr Partner sie betrogen hat. Verzweifelt sucht sie im Internet nach einer Unterkunft für die Feiertage. Dabei trifft sie auf Iris, eine Frau von Kate Winslet, die ebenfalls unter Liebeskummer leidet. Beide Frauen beschließen, ihren Lebensmittelpunkt zu tauschen, um neuen Abstand zu gewinnen. So reist Amanda in ein englisches Landhaus, während Iris eine Villa in Kalifornien bezieht. Die erhoffte Ruhe bleibt jedoch aus, als der Bruder von Iris, Graham, gespielt von Jude Law, unerwartet an Amandas Tür steht. Parallel dazu lernt Iris auf der anderen Seite des Atlantiks den Filmkomponisten Miles, verkörpert von Jack Black, kennen.

Flexible Termine für Kinobesucher

Das Programm der teilnehmenden Kinos bietet zusätzliche Planungssicherheit für das Publikum. Viele Häuser listen ihre Teilnahme auf der Website des Veranstalters auf. Falls der Haupttermin am 1. Dezember 2026 nicht passt, bieten einige Kinos Ausweichtermine an. Ein konkretes Beispiel ist der Berliner Astra Filmpalast, der die Romanze am Mittwoch, 2. Dezember 2026, ebenfalls zeigt. Diese Flexibilität ermöglicht es einem breiten Publikum, die Filmreunion zu besuchen, ohne auf den ersten Dezemberwochenendtag angewiesen zu sein.