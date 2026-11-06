Liebe im Alter: Forschung zu Partnerschaft und Zufriedenheit

Altersforscher und Psychologen erklären, warum Paare im Alter zufriedener werden. Studie zeigt Einfluss von Konflikten und sexueller Nähe auf die Partnerschaft.

Die durchschnittliche Lebenserwartung ist weltweit gestiegen, was Paaren eine längere gemeinsame Zeit ermöglicht. Dennoch zeigt sich im Alltag oft ein anderes Bild als in Märchen. Im Film von Andreas Dresen suchen Lore und Harry nach rund vierzig Ehejahren wieder zueinander. Die wissenschaftliche Forschung betrachtet jedoch nüchtern, was über Liebe im höheren Alter bekannt ist. Experten wie Michael Vogt und Jenna Wünsche analysieren die Dynamiken langjähriger Beziehungen.

Routine versus Entwicklung in der Partnerschaft

Der emeritierte Altersforscher Michael Vogt von der Hochschule Coburg beobachtet oft, dass Paare nebeneinander herleben. Wenn Menschen immer dieselben Dinge tun, entsteht Routine und der Reiz verfliegt. Man stelle sich keine Fragen mehr, da man die Antworten bereits zu kennen glaubt. Das Interesse am Partner und die Liebe können so verebben. In dem Film von Andreas Dresen leben Lore und Harry vorerst各自各自的 Interessen.

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U-Kurve der Zufriedenheit in langen Beziehungen

Jenna Wünsche vom Deutschen Zentrum für Altersfragen in Berlin beschreibt einen U-förmigen Verlauf der Zufriedenheit. Die Qualität der Partnerschaft nimmt in der Mitte des Lebens ab und steigt dann wieder an. Dieser sogenannte zweite Frühling wird oft durch neue Beziehungen in anderen Kontexten erzeugt. Querschnittsstudien zeigen dies deutlich, da sie unterschiedliche Altersgruppen befragen.

Unterschiede zwischen Querschnitts- und Längsschnittstudien

Längsschnittstudien, die dieselben Personen wiederholt befragen, zeigen ein anderes Bild. Dort nimmt die Zufriedenheit zu Beginn steiler ab, oft aufgrund kleiner Kinder. In späteren Jahren sinkt sie leicht, bleibt aber auf einem hohen Niveau stabil. Ältere Paare erkennen, dass sie in die Beziehung investieren müssen. Eine Studie aus den USA bestätigt, dass ältere Paare eine bessere Konfliktkultur haben.

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Konfliktmanagement und gegenseitige Wertschätzung

Eva-Marie Kessler, Professorin für Gerontopsychologie an der Medical School Berlin, erklärt die Gründe für diese Stabilität. Ältere gehen mit mehr Wertschätzung, Gelassenheit und Humor in Konflikte. Sie warten ab, bis der andere sich beruhigt hat, statt sofort zu streiten. Man müsse nicht jede Schlacht schlagen. Ältere Paare haben Expertise im Lösen von Problemen gewonnen und agieren als Team.

Rolle von Nähe und sexueller Identität im Alter

Kessler betont, dass die Zufriedenheit von Unterstützung und gemeinsamen Zielen abhängt. Bei Älteren steht das Wir-Gefühl im Vordergrund. Die Protagonisten im Film von Andreas Dresen müssen ihre festen Vorstellungen durchbrechen. Dennoch bleibt Liebe eine Lebensqualität. Körperliche Nähe und regelmäßige Berührung führen zu höherem Wohlbefinden und Gesundheit. Das bestätigt eine Studie zu Partnerschaft und Sexualität.