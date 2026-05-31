Liebe zwischen deutschen Adelsdynastien und französischem Luxusimperium

Die Faber-Castell-Zwillinge Victoria und Sarah haben neue Beziehungen mit Jean Arnault und Friedrich Prinz zu Fürstenberg.

Die Bleistift-Dynastie Faber-Castell zählt zu den erfolgreichsten Unternehmerfamilien Deutschlands. Aktuell führen die Geschwister Charles, Katharina, Victoria und Sarah das Unternehmen in neunter Generation. Mit einem Jahresumsatz von rund 618,4 Millionen Euro und tiefen Verbindungen zum europäischen Adel und Jetset gehören sie zu den vermögendsten Familien des Landes.

Besonders die Zwillingsschwestern Victoria und Sarah hielten ihr Privatleben lange bedeckt, doch nun sorgen sie mit neuen Liebschaften für Schlagzeilen. Bei den Filmfestspielen in Cannes zeigte sich Victoria Gräfin von Faber-Castell Hand in Hand mit Jean Arnault, dem jüngsten Sohn des LVMH-Patriarchen Bernard Arnault. Diese Verbindung zwischen deutschem Adel und französischem Geldadel wird in der High Society intensiv diskutiert. Freunde beschreiben das Paar als perfektes Match, betonen die echte Zuneigung und nicht den finanziellen Hintergrund.

Auch Sarah soll eine neue Beziehung mit Friedrich Prinz zu Fürstenberg haben, dessen Familie das Schloss Werenwag besitzt. Beide Schwestern genossen eine internationale Elite-Ausbildung: Victoria studierte in Madrid und Miami, Sarah an der Georgetown University und der London Business School. Sie arbeiteten für namhafte Konzerne wie Estée Lauder und Adidas, bevor sie im Familienunternehmen Verantwortung übernahmen. Die Faber-Castell-Gruppe ist nicht nur für Schreibgeräte bekannt, sondern auch für Kosmetikfarben.

Das Unternehmen expandierte kontinuierlich und bleibt fest in Familienhand. Die Mutter der Schwestern, Mary Gräfin von Faber-Castell, war früher Marketing-Managerin bei Chanel. Der Halbbruder Charles heiratete bereits 2012 die Unternehmertochter Melissa Eliyesil. Die Zwillinge, die früher als Models arbeiteten und an der reichen Promenade von Marbella und Miami verkehrten, sind heute in Aufsichtsratspositionen tätig.

Ihre Beziehungen zu den Söhnen mächtiger Dynastien zeigen die enge Verflechtung von Industrieadel und High Society. Während Victoria und Jean Arnault seit Ende 2025 liiert sein sollen, kennen Sarah und Friedrich sich bereits seit Jahren und fanden vergangenes Jahr zueinander. Beide Paare halten sich öffentlich bedeckt, doch die gesellschaftliche Aufmerksamkeit ist enorm. Die Verbindung von Faber-Castell mit LVMH und dem Fürstenhaus bringt nicht nur persönliches Glück, sondern könnte auch wirtschaftliche Synergien schaffen





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