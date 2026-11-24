Oti Mabuse und ihr Mann sind Eltern eines Jungen geworden. Vor wenigen Wochen erst hatte die Tänzerin ihre Angst vor der Geburt öffentlich gemacht.

Oti Mabuse und ihr Mann sind Eltern eines Jungen geworden. Vor wenigen Wochen erst hatte die Tänzerin ihre Angst vor der Geburt öffentlich gemacht.

„Willkommen in der Familie, mein kleiner Junge. Mama, Papa und deine große Schwester lieben dich so, so sehr“: Mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram hat Tänzerin und Ex-“Let's Dance“-Star Oti Mabuse die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt gegeben. Auf Fotos ist Mabuse zusammen mit ihrem Mann, dem Tänzer Marius Iepure, dem neugeborenen Jungen sowie der gemeinsamen Tochter zu sehen.

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„Wir haben das ganze Wochenende damit verbracht, unseren kleinen Jungen zu verwöhnen, ihn abwechselnd im Arm zu halten und zu sagen: 'Nur noch fünf Minuten', wenn es Zeit war, ihn weiterzugeben“, schreibt Mabuse. Mit das Schönste sei es, mitzuerleben, wie die 2023 geborene Tochter der beiden „zur großen Schwester geworden“ sei. Für Mabuse ist es auch deshalb ein besonderer Moment, weil es bei der Geburt ihres ersten Kindes vor drei Jahren zu Komplikationen gekommen war.

Mabuse hatte während der Geburt eine Sepsis erlitten und die Infektion an ihre neugeborene Tochter weitergegeben. Ein solches „Trauma“ bleibe, schrieb Mabuse vor wenigen Wochen bei Instagram.

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„Jetzt, da ich mit unserem zweiten Baby schwanger bin, verspüre ich gleichzeitig Dankbarkeit, Angst und Hoffnung. Ich hoffe, dass diese Geburt anders sein wird. Ich hoffe auf einen sanfteren Start.

“Nun ist offenbar alles gutgegangen - auch zur Freude von Otis Schwester. „Tante liebt dich so sehr“, schrieb die „Let's Dance“-Jurorin unter den Baby-Post. „Schon von dem Moment an, als ich erfahren habe, dass du kommen würdest, habe ich dich geliebt. “ Die Mabuse-Schwestern wurden beide in Südafrika geboren.

Otlile „Oti“ Mabuse wurde durch die britische Tanzshow „Strictly Come Dancing“ bekannt und trat auch im deutschen Pendant „Let's Dance“ auf, wo sie Tanzpartnerin von Daniel Küblböck und Niels Ruf war. Ihre Schwester Motsi nahm erstmals 2007 bei „Let's Dance“ teil und wurde später Teil der Jury der Sendung.