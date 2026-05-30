Lieber Leipzig als Langstrecke - 392 Kilometer für die Hansa-Fans

Die Auswärtsfahrten in der kommenden Saison werden für die Hansa-Fans eine Herausforderung sein. Die kürzeste Auswärtsfahrt würde 392 Kilometer lang sein, während andere Teams bis zu 809 Kilometer zurücklegen müssen.

Lieber Leipzig als Langstrecke! Genau 392 Kilometer lang wäre die Auswärtsfahrt für die Hansa-Fans zum 1. FC Lokomotive Leipzig . Es wäre die kürzeste Auswärtsfahrt der kommenden Saison.

Ein Derby im Osten. Und ein Stück Identität. Der Osten droht aus der 3. Liga zu verschwinden, wenn der FC Erzgebirge Aue abstiegt.

Lok Leipzig hat das erste Relegationsspiel gegen Würzburg anstehen. Für die Hansa-Anhänger geht es um mehr als Tabellenplätze. Es geht um Kilometer. Um Kosten.

Um endlose Autobahnen. Was sonst wartet, ist ein Auswärtsprogramm ohne Nähe. Die neuen Drittliga-Teams sind Preußen Münster mit 464 Kilometern, Fortuna Düsseldorf mit 578 Kilometern, SV Meppen mit 448 Kilometern, SG Sonnenhof Großaspach mit 809 Kilometern und Fortuna Köln mit 602 Kilometern. Im Endeffekt summieren sich die Auswärtsfahrten auf knapp 25.000 Kilometer.

Hin und zurück. Eine Distanz wie nach Indonesien und zurück. Und trotzdem steht die FCH-Sportdirektor Amir Shapourzadeh die Herausforderung vor. Er sagte in der OZ: Das ist eine Herausforderung.

In Summe sind das viele Ausgaben, die andere Mannschaften nicht haben. Doch während die Fans auf ein Ost-Duell hoffen, schaut er nach Würzburg. Shapourzadeh war von Juli 2014 bis Dezember 2016 bei den Würzburger Kickers. Zweieinhalb Jahre.

Als Kapitän stieg er von der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf. Danach wechselte er in die Manager-Position. Und er sagt: Ich drücke natürlich den Würzburgern die Daumen.

Ich habe noch gute Kontakte dorthin. Ich schaue eher auf die Würzburger und habe keinen Bezug nach Leipzig, so der Deutsch-Iraner. Für die Rostock-Fans geht es im zweiten Teil der Relegation am Montag um Kilometer. Für Shapourzadeh um Würzburg - denn alte Liebe rostet nicht





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