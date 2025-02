Liebes-Tattoos: Promis mit bleibenden Erinnerungen an Ex-Partnern

Viele Prominente lassen sich Namen oder Gesichter ihrer Liebsten tätowieren. Doch was passiert, wenn die Liebe endet? Einige Prominente tragen noch heute Tattoos ihrer Ex-Partner, wie Brad Pitt, Stefan Kretzschmar und Sophia Thomalla zeigen.

Manchmal bleiben Tattoos einfach länger als die Liebe! Als Zeichen ihrer Zuneigung lassen sich viele Promis Namen oder Gesichter ihrer Liebsten unter die Haut stechen. Doch was, wenn die Liebe schwindet und nur noch die Tinte zurückbleibt? Covern, lasern oder lassen? Brad Pitt (61) beispielsweise entschied sich dafür, den Namen seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) auf seinem Körper zu belassen. Nämlich auf dem Bauch in der Sprache der Khmer in Kambodscha.

Und er ist nicht der einzige Promi, der noch ein Überbleibsel des Ex-Partners auf sich trägt. Im Trailer zum Film „F1“ zieht Brad Pitt blank und zeigt seine Tattoos. Die Initialen und der Geburtstag von Angelina Jolie zieren bis heute seinen Körper (in Khmer-Sprache). Im deutschen Showbiz sind Tattoos als Liebesbeweise ebenfalls keine Seltenheit. Der ehemalige Handball-Star Stefan Kretzschmar zeigte allen, was ein echtes Liebes-Tattoo ist, als er sich im Jahr 2000 das Antlitz seiner damaligen Liebste auf seine Wade tätowieren ließ. Damals hatte der Handballer bereits zwanzig Tattoos und sieben Piercings, die Franzi „sehr sexy“ fand, wie sie zugab. Die Liebe der beiden Sportler hielt von 2000 bis 2004. Noch 21 Jahre nach der Trennung prangt das Antlitz seiner Ex Franzi von Almsick (46) auf Stefan Kretzschmars (51) linker Wade. Sophia Thomalla (35) und „Rammstein“-Sänger Till Lindemann (62) waren fünf Jahre lang ein Paar. „Ich hatte es eigentlich nie vor, einen Freund per Tattoo auf meiner Haut zu verewigen, aber ich habe meine Meinung geändert“, verriet Sophia. 2015 trennte sich das Paar nach fünf Jahren Liebe. Die Tattoos blieben, weil Lindemann ein Teil von ihr bleibt, wie Sophia schon mehrfach andeutete. Zusätzlich zum Konterfei auf dem Unterarm trägt Sophia Thomalla Till Lindemanns Vornamen im Nacken. Auch Helene Fischer (damals 28) und Florian Silbereisen (damals 31) hatten eine große Liebe, die kein Happy End fand. Zwei Jahre später ließ Florian sich in mehreren Sitzungen Helenes Porträt auf den linken Oberarm stechen (Kosten: rund 1000 Euro). Trennung 2018. Auch wenn ihre Herzen heute nicht mehr im Gleichtakt schlagen, hat Flori seine Helene immer ganz nah bei sich





Brad Pitt Angelina Jolie Tattoos Ex-Partner Promis Liebesbeweise Stefan Kretzschmar Sophia Thomalla Till Lindemann Helene Fischer Florian Silbereisen

