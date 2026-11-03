Liebestöter: 92 Prozent der Frauen lehnen Körpergeruch ab

Eine Playboy-Umfrage unter 1006 Personen deckt die größten Abtörner auf. 92 Prozent der Frauen empfinden Körpergeruch als unattraktiv. Mehr dazu hier.

Eine aktuelle Umfrage im Männer magazin Playboy liefert detaillierte Einblicke in die Prioritäten bei der Partner suche. Dabei befragten die Redakteure 1006 Frauen und Männer nach ihren Reaktionen auf Verhaltensweisen und Gewohnheiten des anderen Geschlechts. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass persönliche Hygiene und respektvoller Umgang weitaus wichtiger sind als das äußere Erscheinungsbild. Während viele Männer sich Sorgen um ihre körperliche Form machen, stören Frauen oft ganz andere Aspekte im Dating-Kontext.

Hygiene und respektvolles Verhalten dominieren die Liste

Der mit Abstand stärkste Liebestöter ist ein unangenehmer Körpergeruch, den rund 92 Prozent der befragten Frauen als unattraktiv empfinden. Fast genauso hoch liegt die Ablehnung bei herabwürdigendem Sexismus sowie einem aggressiven Auftreten. Direkt hinter diesen Spitzenreitern folgen mit jeweils mehr als 87 Prozent Mundgeruch, Unfreundlichkeit gegenüber anderen Menschen sowie ungepflegte Zähne. Ein generell ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild stört ebenfalls fast 87 Prozent der Frauen, was unterstreicht, dass Selbstdisziplin und soziale Kompetenz zentrale Kriterien sind.

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Weitere relevante Faktoren sind der Konsum von Drogen sowie ein lautes und als prolisch empfundenes Benehmen, die jeweils rund 85 Prozent der Befragten zum Aussteigen bringen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das soziale Miteinander und die persönliche Gesundheit für die meisten Frauen im Blickfeld sind. Es geht weniger um oberflächliche Details als um grundlegende Merkmale der charakterlichen Verfassung und der sozialen Intelligenz im Umgang mit dem Umfeld.

Körperliche Perfektion ist Frauen weniger wichtig als erwartet

Im Gegensatz zu den hohen Ablehnungsraten bei Hygienemängeln fallen die Werte für vermeintliche körperliche Makel deutlich niedriger aus. Zwar finden 45 Prozent der Frauen einen dicken Bauch unattraktiv und 26 Prozent bewerten mangelnde Fitness als negatives Kriterium. Überraschend jedoch ist die Reaktion auf männliche Eitelkeit: Zwei Drittel, also 66 Prozent, empfinden übermäßiges Sich-Fixieren auf das eigene Aussehen als abtörnend.

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Auch die einseitige Fixierung auf Muskelaufbau stört mehr Frauen als klassische Schönheitsfehler. Dies zeigt, dass eine gesunde Balance in der Selbstwahrnehmung geschätzt wird. Die Data belegen, dass das Streben nach körperlicher Perfektion nicht der Schlüssel zum Erfolg bei der Partnersuche ist. Stattdessen wirken übertriebenes Eitelkeitsverhalten und der Fokus auf das Äußere oft kontraproduktiv und lassen die Persönlichkeitsmerkmale in den Hintergrund rücken.

Mangelnde Selbsteinschätzung bei Männern und Protzerei

Ein weiteres Problemfeld ist die übermäßige Inszenierung von Wohlstand. Jeweils 62 Prozent der befragten Frauen halten Männer für unattraktiv, die mit Luxusgütern angeben oder sich ständig mit anderen messen. Interessanterweise ist sich nur gut die Hälfte der befragten Männer dieser negativen Wirkung bewusst. Es besteht also eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Selbstwahrnehmung der Männer und den Präferenzen der Frauen.

Während 69 Prozent der Männer glauben, dass ein möglichst selbstbewusstes Auftreten der richtige Weg ist, urteilen 83 Prozent der Frauen anders. Für sie ist mangelndes Selbstbewusstsein deutlich weniger unattraktiv als übertriebenes Auftreten oder Protzerei. Diese Erkenntnis könnte für Singles wertvolle Hinweise zur Optimierung des eigenen Verhaltens liefern. Der Druck, immer perfekt und dominant wirken zu müssen, entpuppt sich als wenig zielführend.

Statistik zur Alleinstehenden und Marktgröße

Die Relevanz dieser Erkenntnisse wird durch aktuelle Bevölkerungsdaten unterstrichen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gab es im Jahr 2025 in Deutschland rund 19,2 Millionen Alleinstehende ohne Partner im Haushalt. Davon lebten gut 17,3 Millionen Menschen ganz allein in ihren eigenen vier Wänden.

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Angesichts dieser hohen Zahl an Singles ist die Suche nach einem passenden Partner für einen großen Teil der Bevölkerung eine zentrale Lebensaufgabe. Die oben genannten Ergebnisse aus der Umfrage bieten daher einen klaren Leitfaden, was in der heutigen Dating-Szene tatsächlich ankommt. Hygiene, Respekt und Authentizität zählen weit mehr als das Anzeigen von Luxus oder das Streben nach körperlicher Perfektion. Wer diese Punkte beachtet, hat laut der Befragung die besten Chancen, bei Frauen positiv aufzufallen und eine Beziehung aufzubauen.