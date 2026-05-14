Lied an Papa an Vatertag - Danke, Papa!

Ein Gedicht an Papa zum Vatertag, das die Liebe, Dankbarkeit und Erinnerungen zwischen Vater und Kind widergibt.

Liebe r Papa , heute ist Vatertag. Keine Ahnung, ob Ihr da oben, wo Du vielleicht seid, Bier und Bollerwagen habt. Aber wir haben den Vatertag ja ohnehin nicht gefeiert.

Rituale und Massenveranstaltungen waren Dir unwichtig. An Weihnachten gab’s einen Plastikbaum und fertig. Es gab ja auch immer genug zu tun für Dich als alleinerziehender Vater und selbständig Kaufmann. Zum Anlass nehmen, um Dir einmal Danke zu sagen.

Ich weiß noch, dass Du immer zu mir gesagt hast: „Du wirst mir noch mal dankbar sein.

“ Ich habe den Kopf geschüttelt, Dir den Vogel gezeigt oder bin wütend aus dem Zimmer gestapft. Heute, wo ich selbst Kinder habe und versucht bin, ihnen diesen Spruch um die Ohren zu hauen (obwohl sie erst 7 und 5 sind) weiß ich: Du hattest recht. Danke, danke, danke Papa! für mich umgekrempelt und Deine eigenen Interessen zurückgestellt hast.

Danke, dass Du Dich immer gekümmert hast, und auch danke für Deine Sorgen – auch wenn es oft zu viel war (Stell Dir vor: Ich bin 52, fahre regelmäßig Fahrrad und lebe noch! ). Danke, dass Du mir auf den langenDanke auch dafür, dass ich durch Dich Menschen getroffen habe, die noch heute wie Figuren aus einer wild ausgedachten Geschichte klingen (die es tatsächlich als Teil eines Romans gibt: Hans Noll ‘Berliner Scharade’, Hoffman&Campe).

Danke für Deine Chuzpe (meine Frau hat sie auch). Und danke, dass ich von Dir diese eine wichtige Sache gelernt habe: Ohne harte Arbeit erreicht man nichts. Aber durch sie kann man alles erreichen. Milchreis mit Würstchen war für den Vater Alltag, für die Kinder ist es ekelhaft.

Leider habe ich noch so vielen Fragen, die mir erst gekommen sind, als Du nicht mehr da warst. Aber irgendwann werde ich sie Dir wieder stellen können – da waren wir uns beiden sicher. In dieser Welt gibt es viel mehr, als wir sehen können





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