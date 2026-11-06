Lieferando beendet unbegrenzte Lieferkosten für Amazon Prime ab November 2026

Amazon und Lieferando beenden die unbegrenzte kostenlose Lieferung. Prime-Mitglieder erhalten ab dem 12. November nur noch ein begrenztes Kontingent an kostenlosen Fahrten. Mehr Details zur Übergangsregelung.

Die Partnerschaft zwischen dem Technologieunternehmen Amazon und dem Lebensmittel-Lieferdienstleister Lieferando erfährt eine bedeutende Änderung. Ab dem 12. November 2026 entfällt der seit langem bekannte Vorteil der unbegrenzten kostenlosen Lieferung für alle Inhaber einer Amazon Prime Mitgliedschaft. Dieser Schritt markiert das Ende einer Ära für zahlreiche Kunden, die regelmäßig über die Plattform Essen bestellen, da sich die Konditionen grundlegend verschärfen.

Ende der unbegrenzten kostenlosen Lieferungen

Seit Bestehen der Kooperation entfiel die Liefergebühr für Restaurants ab einem Bestellwert von 15 Euro vollständig für berechtigte Kunden. Es gab keinerlei Begrenzung für die Anzahl der Bestellungen innerhalb des Prime-Angebots. Am 11. November 2026 läuft dieser spezifische Vorteil officially aus. Weder Amazon noch Lieferando haben einen offiziellen Grund für diese Entscheidung bis dato kommuniziert, was Spekulationen über strategische Neuausrichtungen or Kostenreduzierungen nährt.

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Für die betroffenen Nutzer bedeutet dies einen direkten Eingriff in ihren gewohnten Bestellrhythmus. Die bisherige Struktur, bei der eine Mitgliedschaft fast grenzenlose wirtschaftliche Vorteile bei der Essensbestellung bot, wird durch eine klare Limitierung ersetzt. Dies betrifft insbesondere diejenigen, die die Dienstleistung häufig in Anspruch genommen haben, da die Kostenersparnis in der Vergangenheit signifikant war.

Übergangsregelung mit stark reduziertem Kontingent

Als Reaktion auf die Kürzung bietet Lieferando zumindest vorübergehend einen Ersatz an. Kunden, die das bisherige Angebot genutzt haben und für die Übergangsaktion berechtigt sind, erhalten ab dem 12. November einen Vorteil über die Plattform Lieferando+. Anstelle der unbegrenzten Freiheit dürfen sie nun fünfmal innerhalb von 30 Tagen ohne Liefergebühr bestellen. Dieses Kontingent wird insgesamt dreimal bereitgestellt.

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Über die komplette Laufzeit von 90 Tagen sind somit höchstens 15 kostenlose Lieferungen inklusive. Die Nutzer müssen dafür laut Kundeninformation nichts neu abschließen oder manuell aktivieren. Das Angebot soll automatisch im Bereich Mein Lieferando+ im persönlichen Konto auftauchen. Diese technische Umsetzung soll den Prozess für den Durchschnittskunden so reibungslos wie möglich gestalten, um Verwirrung zu vermeiden.

Es bleibt jedoch unklar, ob alle bisherigen Prime-Nutzer automatisch in diesen Puffer gelangen. Die exakte Zuordnung der Berechtigungen ist noch nicht vollständig transparent. Einige Nutzer könnten möglicherweise von dieser Übergangsaktion ausgeschlossen werden, wenn sie bestimmte Kriterien nicht erfüllen, die in den aktuellen Informationen nicht detailliert ausgeführt werden.

Auswirkungen und Perspektiven für Nutzer

Nach spätestens drei Monaten ist der Ersatzvorteil endgültig vorbei. Zusätzlich können unabhängig von der nun abgeschafften Liefergebühr weiterhin andere Kosten wie Servicegebühren anfallen. Diese zusätzlichen Posten können die Ersparnis weiter schmälern, selbst wenn man die ersten 15 Fahrten nutzt. Für Kunden, die Lieferando nur gelegentlich nutzen, dürfte diese Änderung kaum ins Gewicht fallen.

Anders sieht die Situation bei regelmäßigen Bestellern aus. Für sie wandelt sich ein unbegrenztes Prime-Extra zunächst in ein streng begrenztes Kontingent und fällt anschließend komplett weg. Damit verliert die Prime-Mitgliedschaft einen Zusatznutzen, der sich für viele Kunden tatsächlich in einer hohen wirtschaftlichen Rendite niedergeschlagen hat. Die langfristigen Auswirkungen auf das Nutzungsverhalten bleiben abzuwarten, da die Kostenstruktur sich fundamental verändert hat.