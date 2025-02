Lieferfahrer stoppt Messerangreifer in Villach mit seinem Auto

Ein syrischer Lieferfahrer namens Allaaeddin Alhalabi hat in Villach einen Messerangreifer mit seinem Auto gestoppt, der ein Mädchen tötete und fünf weitere Personen verletzte. Alhalabi handelte spontan und riskierte dabei sein Leben, um weitere Verletzungen zu verhindern. Die Polizei dankte ihm für seinen mutigen Einsatz. Der 23-jährige Angreifer wurde festgenommen und die Ermittlungen zur Hintergründe des Angriffs sind im Gange.

Am Samstag war Allaaeddin Alhalabi in Villach mit seinem Auto unterwegs, um Essen zu liefern. In der Nähe des Hauptplatzes in der Stadt im südlichen Bundesland Kärnten sah er plötzlich zwei verletzte Personen und viel Blut, ein Stück weiter einen Mann mit einem Messer. So schilderte Alhalabi es selbst im Gespräch mit der »Kleinen Zeitung«. Der 42-Jährige reagierte sofort: »In diesem Moment habe ich nicht nachgedacht. Ich bin einfach auf ihn losgefahren, um ihn zu stoppen.

« Er fuhr offenbar auf den Angreifer zu und verhinderte vermutlich, dass dieser noch mehr Menschen verletzte. Der Angreifer, ein 14-Jähriger, hatte laut Polizei zuvor ein Mädchen tödlich verletzt. Drei der fünf weiteren Verletzten befanden sich am Sonntag immer noch im Krankenhaus auf der Intensivstation. Die Reaktion von Alhalabi, den 23-Jährigen mit seinem Auto zu stoppen, habe »dazu geführt, dass wir ihn gleich festnehmen konnten«, sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio. Er habe »sehr an meine Kinder gedacht«, wurde Alhalabi weiter zitiert. »Der Junge, der dort am Boden gelegen ist, hat ja auch Eltern, einen Vater und eine Mutter, das war sehr schlimm für mich«, so der 42-Jährige. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.So beherzt und richtig sein Eingreifen war – zunächst war weiteren Passanten im Tumult offenbar nicht klar, dass Alhalabi den Angreifer aufhalten wollte. »Plötzlich schlugen dann mehrere Menschen auf mein Auto ein. Sie dachten wohl, dass ich einen Anschlag vorhabe. Ich habe das Auto versperrt und die Polizei angerufen«, erzählte der 42-Jährige weiter. Alhalabi stammt, genau wie der Verdächtige, aus Syrien. »Natürlich habe ich jetzt Sorge, dass die Menschen Schlechtes über uns denken, aber wir sind nicht so. Er ist nur einer von Tausenden Syrern in Österreich«, sagte Alhalabi. Er wünsche sich sehr, »dass die Leute sehen, dass wir einfach hier sind, um mit unseren Kindern und Familien in Ruhe zu leben.«Der syrische Flüchtlingsverein in Villach distanzierte sich in einer Facebook-Erklärung von dem Anschlag und sprach den Familien der Opfer ihr tiefstes Beileid aus. »Wir alle mussten aus Syrien, unserem Heimatland, fliehen, weil wir dort nicht mehr sicher waren – niemand hat sein Land freiwillig verlassen. Wir sind dankbar, in Österreich Asyl und Schutz gefunden zu haben«, hieß es in der Erklärung des Vereins. »Abschließend möchten wir betonen: Wer Unruhe stiftet und den Frieden in der Gesellschaft stört, vertritt nicht die Syrer, die hier Schutz gesucht und erhalten haben.«Dionisio sagte, das Motiv für den Angriff sei zunächst nicht bekannt gewesen, die Polizei ermittle derzeit zum Hintergrund des Verdächtigen. Den Angaben nach war die Tatwaffe ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge





