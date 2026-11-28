Nullrunden, weniger Zulagen und flexiblere Arbeitszeit: Die VW-Sparpläne treffen auf heftigen Widerstand. Der Konzern will zügig eine Einigung bei den Gesprächen, doch die Zeichen stehen auf Konflikt.

Nullrunden, weniger Zulagen und flexiblere Arbeitszeit: Die VW-Sparpläne treffen auf heftigen Widerstand. Der Konzern will zügig eine Einigung bei den Gesprächen, doch die Zeichen stehen auf Konflikt.

Im heftigen Tarifkonflikt zwischen Volkswagen und der IG Metall geht Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies die Führung des Autokonzerns mit scharfen Worten an.

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„Alle Tarifverträge zu kündigen und das auf den Tisch zu knallen, ist keine Art des Umgangs“, sagte der Sozialdemokrat der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ . „Deshalb erwarte ich vom Vorstand, wieder zu einer vernünftigen Form des Miteinanders zurückzufinden. “ Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte bei VW, und Lies vertritt das Land im Aufsichtsrat. „Wir müssen in zukunftsfähige Produktionsmodelle investieren, statt ausschließlich Einschnitte bei den Beschäftigten zu verlangen“, sagte Lies.