Niedersachsens Ministerpräsident Lies mahnt zur Besonnenheit im Streit um die Rente. Er sieht in den Vorschlägen von Bundesarbeitsminister Schweitzer eine gute Diskussionsgrundlage.

Niedersachsen s Ministerpräsident Lies mahnt zur Besonnenheit im Streit um die Rente. Er sieht in den Vorschlägen von Bundesarbeitsminister Schweitzer eine gute Diskussionsgrundlage. Hannover - Im festgefahrenen Koalitionsstreit um die Rentenreform hat Niedersachsen s Ministerpräsident Olaf Lies Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer den Rücken gestärkt.

"Der Entwurf liegt auf dem Tisch, und das ist gut so. Er bringt Positionen zusammen, die lange weit auseinanderlagen, und ist damit eine tragfähige Grundlage für die weitere Diskussion", sagte Lies der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zuvor hatte die Union Kritik an Schweitzers Vorstoß geübt. Angesichts der verhärteten Fronten rief Lies die Beteiligten in Berlin zu Besonnenheit auf.

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"Gerade, weil es um die Alterssicherung von Millionen Menschen geht, kommt es jetzt darauf an, dass alle Beteiligten in die vereinbarten Abläufe zurückkehren und wir diese Diskussion in einem geordneten Verfahren führen. Das braucht Ruhe", sagte der SPD-Landeschef. Mit Blick auf das Tempo bei den Verhandlungen mahnte er: "Gute Ergebnisse entstehen nicht durch Tempo, sondern durch Verlässlichkeit, und die erwarten die Menschen bei der Rente mehr als alles andere.