Life of Pi: Visuelles Meisterwerk von Ang Lee am Sonntagabend auf sixx

sixx bringt das Fantasy-Meisterwerk Life of Pi auf den Bildschirm. Regisseur Ang Lee schafft ein visuell überwältigendes Kinoerlebnis mit einer berührenden Geschichte über Überleben, Hoffnung und Glauben. Der Film, der 2013 mit dem Oscar für die besten visuellen Effekte ausgezeichnet wurde, ist eine must-see Mischung aus Drama, Märchen und Fantasy.

Bei sixx läuft am Sonntagabend das berührende Fantasy -Meisterwerk Life of Pi. Regisseur Ang Lee überwältigt euch vor allem mit unglaublichen Bildern, die es so selten zu sehen gibt.

Der Film erzählt die Geschichte des jungen Pi Patel, der mit einem Tiger auf hoher See strandet. Der Überlebenskampf des Protagonisten dauerte laut seiner eigenen Aussage 227 Tage. Wer ein visuell beeindruckendes Kinoerlebnis sucht, kann Lee's Meisterwerk am Sonntagabend schauen. Verpassen solltet ihr Lees meisterhafte Mischung aus bewegendem Drama, modernem Märchen und religiösen Untertönen jedenfalls nicht.

Sixx strahlt Life of Pi am 31. Mai um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Film jederzeit in der Mediathek verfolgen. Ang Lees Film basiert auf dem Roman Schiffbruch mit Tiger von Yann Martel.

Im Buch wie im Film ist ein Schriftsteller auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Geschichte für sein neues Buch. Dabei stößt er in Montreal auf den gebürtigen Inder Pi, der ihm von einem unglaublichen Abenteuer erzählt. Pi wandert mit seiner Familie von Indien nach Kanada aus, wobei sich an Bord des Schiffs auch ein Großteil der Zoo-Tiere aus dem Besitz seiner Familie befinden, die in Amerika verkauft werden sollen.

Nach einem schweren Sturm hat es nur Pi mit einigen Tieren auf ein Rettungsboot geschafft. Damit beginnt ein epischer Überlebenskampf auf dem offenen Meer, bei dem er sich gegen einen bengalischen Tiger behaupten muss. Life of Pi war einer der wenigen Filme, der die 3D-Technik sinnvoll nutzte und das Kinoerlebnis bereicherte. Die brillanten Effekte in dem Fantasy-Abenteuer stehen aber auch ohne Gimmick für sich und bieten in jedem Format ein beeindruckendes Spektakel.

Nicht umsonst wurde Life of Pi bei der Oscar-Verleihung 2013 für die besten visuellen Effekte ausgezeichnet. Lees Film ist ein visueller Hochgenuss mit Bildern, die es in so bombastischer Form selten zu bestaunen gibt. Der Überlebenskampf der Hauptfigur wird dabei zum modernen Märchen überhöht. Ohne religiöse Belehrung handelt der Fantasy-Blockbuster unter anderem von der Kraft des Glaubens, die die unglaublichsten Geschichten hervorbringen kann





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