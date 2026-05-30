Life Summit Berlin: Die Zukunft der Langlebigkeit - von Bluttests bis Hirnfitness

Der Life Summit in Berlin zeigte innovative Longevity-Trends wie Bluttests, Biohacking, Stressreduktion und personalisierte Supplements. Wissenschaftler und Health-Tech-Gründer präsentierten ihre Visionen für ein längeres Leben.

Der Life Summit in Berlin hat sich als Deutschlands größte Messe für Langlebigkeit etabliert. Wissenschaftler, Ärzte und Health-Tech-Gründer präsentierten hier ihre neuesten Innovationen, die ab 2026 für ein längeres Leben sorgen sollen.

Die Besucher erwartete eine Vielzahl an Angeboten, von Bluttests über Biohacking bis hin zu Brain-Fitness. Ein Berliner Sofortlabor bot ein umfassendes Longevity-Check-up-Paket an, das neben einem Standard-Blutbild auch die Messung von Blutzucker, Leber-, Nieren- und Entzündungswerten umfasste. Besonders innovativ war die Telomerlängenmessung, da Telomere als Schutzkappen der Chromosomen mit zunehmendem Alter kürzer werden und somit Aufschluss über das biologische Alter geben können.

Für diejenigen, die keine Blutabnahme wünschen, gab es digitale Alternativen: Ein Gesundheitscheck per Selfie, Sprachaufnahme und Analyse des Tippverhaltens am Smartphone soll mithilfe künstlicher Intelligenz Werte wie Blutdruck oder Cholesterin berechnen. Die Genauigkeit dieser Methode blieb jedoch umstritten. Neben der Diagnostik stand die Stressreduktion im Fokus. Der Onkologe Prof. David Khayat betonte, dass die Kontrolle von Stress neben Bewegung zu den wichtigsten Longevity-Maßnahmen zählt.

Im sogenannten Longevity Spa schwebten die Besucher auf Wasserbetten, ohne nass zu werden, während ein Hydrojet mit Wasserstrahlen verspannte Muskeln massierte und Infrarotlicht die Hautregeneration förderte. Auch die Mundgesundheit wurde thematisiert: Entzündetes Zahnfleisch oder eine gestörte Mundflora können den gesamten Körper belasten, da Krankheitserreger über offene Stellen in die Blutbahn gelangen. Auf der Messe wurden Lutschtabletten mit Lactoferrin vorgestellt, einem antimikrobiellen und entzündungshemmenden Stoff, der die Mundflora stärken soll. Ein weiterer Trend waren personalisierte Nahrungsergänzungsmittel.

Während einige Anbieter Trinkkonzentrate mit bis zu 99 Inhaltsstoffen als Allheilmittel anpriesen, wiesen Experten auf die Gefahr von Wechselwirkungen hin, da manche Nährstoffe die Aufnahme anderer hemmen. Andere Hersteller setzten auf maßgeschneiderte Supplements, die auf Basis von Bluttests oder individuellen Sportarten zusammengestellt wurden. Auffällig häufig waren Vitalpilze wie Reishi enthalten, der als Pilz der ewigen Jugend gilt und die Energieproduktion sowie das Immunsystem unterstützen soll.

Auch Höhentraining, das normalerweise von Profisportlern genutzt wird, hielt Einzug in den Alltag: Auf Liegen mit Sauerstoffmasken simulierten Geräte Höhenluft mit reduziertem Sauerstoffgehalt, um die Bildung roter Blutkörperchen anzuregen. Je nach Einstellung konnte zusätzlicher Sauerstoff zugeführt werden, etwa zur Regeneration oder für einen kurzfristigen Energiekick.

Schließlich spielte der Schlaf eine zentrale Rolle. In einem Fitnessstudio für den Geist testeten Besucher Klangfrequenzen, die Gehirnwellen beeinflussen und so das Einschlafen trainieren sollten. Das Gerät versprach zudem Unterstützung beim Rauchstopp und bei der Linderung von Angstzuständen. Insgesamt zeigte der Life Summit, dass die Longevity-Bewegung immer mehr an Bedeutung gewinnt und eine Vielzahl an wissenschaftlich fundierten, aber auch fragwürdigen Methoden bietet.

Die Messe gab einen spannenden Ausblick auf die Zukunft der Gesundheitsvorsorge, die zunehmend personalisiert und technologisiert wird





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