Lifeforce verlässt Streaming-Dienste: Kult-Film wird nicht mehr verfügbar

Der Science-Fiction-Horror-Klassiker Lifeforce wird aus Streaming-Abos entfernt. Fans bedauern den Verlust des kultigen Films mit handgemachten Effekten.

Der britische Science-Fiction -Horrorfilm Lifeforce verschwindet bald von gängigen Streaming-Plattformen. Dieser Genre-Klassiker verbindet Elemente aus Weltraumhorror und bizarrem Body-Horror zu einem einzigartigen Filmerlebnis, das seit seiner Veröffentlichung eine treue Fangemeinde hat. Die Entscheidung, den Streifen aus dem Angebot zu nehmen, betrifft vor allem Zuschauer, die den Film über digitale Dienste streamen möchten.

Handlung des Films und Entdeckung im All

Die Handlung beginnt mit einer ungewöhnlichen Entdeckung im Weltall, als eine britische Raummission den Halleyschen Kometen untersucht. Bei dieser Expedition stoßen die Astronauten auf ein riesiges außerirdisches Raumschiff, das sich in der Nähe des Kometen befindet. An Bord dieses Schiffes befinden sich drei mysteriöse Wesen, deren Natur und Absichten zunächst unbekannt bleiben. Die Wissenschaftler der Mission bringen die Fremden zur Erde, um sie näher zu untersuchen.

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Diese Entscheidung erweist sich jedoch als fataler Fehler für die gesamte Besatzung und die beteiligten Forscher. Die Außerirdischen erwachen unerwartet und entpuppen sich als lebensbedrohliche Kreaturen. Diese Wesen saugen Menschen ihre Lebensenergie aus, was zu tödlichen Konsequenzen führt. Der Film nutzt diese Prämisse, um Spannung und Horror gleichermaßen einzufangen.

Bewertungen und Kultstatus des Streifens

Die Bewertungen von Lifeforce fallen insgesamt eher durchwachsen aus, doch hat sich der Film über die Jahre einen gewissen Kultstatus erarbeitet. Besonders seine außergewöhnliche Inszenierung und die handgemachten Spezialeffekte werden von Genre-Fans geschätzt. Viele Zuschauer loben die visuelle Ästhetik und die kreative Umsetzung der Horror-Elemente, die bis heute beeindruckend wirken.

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Einer der Kritiker beschreibt den Film als echt super und platziert ihn ganz oben auf seiner Liste der 80er-Jahre-Horrorfilme. Er betont, dass jede Szene spannend und fesselnd ist und lobt die coole Grundidee. Für ihn ist dies ein Film, der keine Sekunde Zeit verschwendet und verdient daher eine hohe Bewertung. Ein anderer Nutzer nennt den Film völlig unterschätzt und hebt die gut getaktete Struktur des Sci-Fi-Horrors hervor.

Reaktionen der Fans und spezifische Kritik

Zu den positiven Aspekten zählen auch die herrlich übertriebenen Momente, die den Film unterhaltsam machen. Ein weiterer Fan vergleicht den Film mit einem bipolaren Grammy-Kandidaten, der seine Medikamente abgesetzt und Jack Daniels getrunken hat. Diese Beschreibung soll verdeutlichen, wie abgedreht und entfesselt der Film ist. Dennoch bleibt er unterhaltsam und bietet ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.

Nicht jeder Zuschauer genießt jede Minute des Films, da er zu speziell und seine Geschichte zu wenig geradlinig ist. Eine uneingeschränkte Empfehlung kann Lifeforce daher nicht erhalten. Allerdings sollten Zuschauer, die eine Schwäche für ungewöhnliche Genreproduktionen haben, dem Streifen eine Chance geben. Die Mischung aus Horror und Science-Fiction spricht ein spezifisches Publikum an, das solche Nischenwerke schätzt.

Auswirkungen auf Streaming-Nutzer und Verfügbarkeit

Mit dem bevorstehenden Verschwinden von Lifeforce von Streaming-Diensten verlieren viele Nutzer den einfachen Zugang zu diesem Kultfilm. Dies betrifft insbesondere diejenigen, die den Film noch nicht besitzen oder ihn nur gelegentlich schauen. Die Entfernung aus dem Abo-Modell bedeutet, dass Interessierte alternative Wege finden müssen, um den Streifen zu sehen.

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Für Sammler und Hardcore-Fans mag dies kein großes Problem darstellen, da der Film oft auf physischen Medien erhältlich ist. Für Gelegenheitszuschauer hingegen stellt der Wegfall aus dem Streaming-Angebot eine Hürde dar. Es bleibt abzuwarten, ob Lifeforce kurzfristig auf anderen Plattformen wieder verfügbar sein wird oder dauerhaft aus dem digitalen Angebot genommen wurde.