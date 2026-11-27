Jeden Monat buhlen neue Produkte um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir spannende Neuheiten.

Jeden Monat buhlen neue Produkte auf dem hart umkämpften Lifestyle-Markt um unsere Aufmerksamkeit. Damit euch die Kaufentscheidung leichter fällt, testen wir vorab spannende Neuheiten und berichten von unseren Erfahrungen.

Zum Start der finalen Staffel der Serie "Emily in Paris" gibt es von Pullmoll drei limitierte Dosen mit verschiedenen Designs. Enthalten sind drei zuckerfreie Sorten pro Dose: Kirsche, Beerenmix und Erdbeere. Die fruchtigen Pastillen von Pullmoll x Emily in Paris sind eine gelungene und angenehme Abwechslung zu vielen anderen Gesundheitspastillen. Der Geschmack bleibt lange im Mund, ohne dabei aufdringlich zu sein.

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Ein großer Pluspunkt sind die dekorativen Dosen, die später für Schmuck oder andere kleine Gegenstände zum Aufbewahren genutzt werden können. Ich durfte die Sorten Hazelnut Brownie, Blueberry Cheesecake und Crystal Spark Espresso testen und bin positiv überrascht. Ich mag verschiedene Flavours, doch gerade bei Blueberry Cheesecake war ich zunächst vorsichtig, finde die Sorte aber mit Milch sehr angenehm im Geschmack.