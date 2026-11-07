Lig Zirvesinin Gergin Karşılığı: Galatasaray ve Amedspor RAMS Park'ta Buluştu

Trendyol Süper Lig'in on birinCi haftasında lider Galatasaray ile ikinci Amedspor RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki zorlu mücadele, lig liderliği ve gol krallığı yarışını etkileyecek.

Lig Liderlerinin Dramatik Çarpışması

Takım Durumları ve Rekor Hedefleri

Türk futbolunda bu sezonun en çok beklenen ve heyecanla izlenecek maçlarından biri RAMS Park'ta gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig 'in ilk on bir haftasında zirve yarışı, iki büyük takımı birbirine rakip yaptı. Sarı-kırmızılılar Galatasaray , ligi 25 puanla lider tamamlarken,Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler 23 puanla onu yakından takip ediyor. Bu durum, lig tarihine geçecek bir liderlik maçı nın kapılarını aralıyor. İki takım arasında sadece iki puanlık bir fark bulunması, her iki ekip için de moral ve motivasyon açısından kritik bir öneme sahip. Galatasaray 'ın bu galibiyetle ligdeki uzaklaşmasını sağlaması, Amedspor 'un ise farkı kapatma ve hatta liderlik koltuğunu ele geçirme hedefi, karşılaşmanın son derece stratejik ve gerilimli geçmesine neden oluyor. Bu mücadeLe,sadece puan durumu açısından değil, sezonun seyrini belirleyecek psikolojik üstünlük açısından da büyük önem taşıyor.

Galatasaray, ilk on hafta sonunda elde ettiği sekiz galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle güçlü bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte rakip fileleri yirmibe kez havalandırırken, kalesinde oniki gol gördü. Özellikle ev sahibi saha performansıyla dikkat çeken Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı kırk maçtır yenilmedi. Bu maçta kazanmaları durumunda, kulüp tarihinin kırk bir maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu egale etme şansına sahip olacaklar. Öte yandan, ligde yeni katılan Amed Sportif Faaliyetler de beklenenin çok üzerinde bir çıkış sergiledi. yedi galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 23 puan toplayan Diyarbakır ekibi, 25 gol atıp kalesinde 11 gol yedi. Haftaya ikinci sırada giren Amedspor,ilk kez Galatasaray'la karşılaşma şansı buluyor. Bu, Galatasaray'ın lig tarihinde karşılaşacağı yetmiş sekizinci rakip olacak. İki takımın Süper Lig'deki ilk randevusu, tarihsel bir eşik oluşturacak ve taraftarlar için unutulmaz bir anı yaşatacak.

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Takım İçeri ve Teknik Detaylar

Maça kadar yaşanan gelişmeler, teknik heyetlerin kadro planlamasını zorlayan unsurlar içeriyor. Galatasaray'da Victor Osimhen'in ameliyat olması nedeniyle forma giyemeyeceği ve kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayacağı açıklandı. bu eksikler, sarı-kırmızılıların ofansif yapısını etkileyebilir. Diğer yandan, Rafael Leao, Roland Sallai ve Davinson Sanchez gibi önemli isimler kart ceza sınırında bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk'un son kararını akşamki taktik provada vereceği ve Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira,Batrakov, Yunus,Leao ve Barış'ın muhtemel ilk on birde yer alabileceği belirtildi. Amedspor tarafında ise Eyüpspor maçındaki şiddetli hareketi nedeniyle PFDK'dan üç maç ceza alan Samuel Ballet'in kadroda yer alamadığı duyuruldu. amedspor'un muhtemel kadrosunda Lafont, Krasniqi,Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Gökhan, Saba, Orban ve Diagne gibi isimler öne çıkıyor. Oyuncu eksiklerine rağmen her iki takım da en güçlü kadrolarıyla sahaya çıkmayı hedefliyor.

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Gol Krallığı Yarışı ve Maç Detayları

Maçın en ilginç teknik detaylarından biri, gol krallığı yarışının iki zirve ismini buluşturması. Galatasaraylı Victor Osimhen ve Amedspor forması giyen Gift Orban, bu sezon Trendyol Süper Lig'de dokarar gol kaydederek gol krallığı yarışının en önemli isimleri konumunda. Ancak Osimhen'in sakatlığı nedeniyle bu rekabetin dinamiği değişecek. Orban'ın bu maçı etkili geçmesi, gol krallığı yarışındaki pozisyonunu sağlamlaştırmasına yardımcı olabilir. Karşılaşma 7 Kasım Cumartesi akşamı saat on dokuzunda RAMS Park'ta oynanacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olarak belirlendi. Futbolseverler, karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı izleme imkanı bulacak. Maçın sonucunun lig tablolarında büyük bir yer tutması beklenirken, taraftarların desteği ve stadyumdaki atmosfer, iki teknik direktör için de önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında,önümüzdeki maçın Türk futbolunun en kritik anlarından biri olarak tarihe geçmesi muhtemel.