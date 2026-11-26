Die Liga-Phase der Champions League nähert sich dem Ende. Borussia Dortmund, FC Bayern München und VfB Stuttgart kämpfen um die Top 24 und direkte Qualifikation.

Die heiße Phase der Champions-League-Vorrunde in der neuen Ligaphase beginnt und bestimmt maßgeblich den weiteren Verlauf des Wettbewerbs. Mit nur noch wenigen Spieltagen auf dem Kalender verschärfen sich die Anforderungen an alle Teilnehmer erheblich, da die Punktekontingente für die direkte Qualifikation oder die Teilnahme an den Play-offs sehr knapp bemessen sind. Die Mannschaften stehen vor entscheidenden Mustern, die über die weitere Reise im europäischen Fußball bestimmen.

Punktebedarf für direkte Qualifikation im Achtelfinale

Ein Vergleich der vergangenen zwei Spielzeiten zeigt, dass in der Liga-Phase sechzehn Punkte stets für einen Platz in den Top acht und damit für die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ausgereicht haben. Diese Marke stellt eine klare Hürde dar, die nur wenige Teams bisher erreicht haben. Im Gegensatz dazu reichten neun Punkte im ersten Jahr und elf Punkte im darauf folgenden Jahr, um sich unter den Top vierundzwanzig zu platzieren. Alle Teams, die nach Abschluss der Ligaphase auf einem Rang zwischen neun und vierundzwanzig liegen, sind gezwungen, den Umweg über die anschließenden Play-offs zu antreten, um noch im Wettbewerb zu bleiben.

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Borussia Dortmund sichert sich gute Position für Weiterkommen

Borussia Dortmund hat sich durch das eins zu eins beim FC Arsenal eine exzellente Ausgangslage für die verbleibenden drei Spieltage verschafft. Mit nunmehr zehn Punkten liegt der BVB nur knapp hinter den direkten Achtelfinalplätzen und befindet sich in einer komfortablen Position. Um den direkten Einzug in die Runde der letzten acht zu erzwingen, ist es notwendig, mindestens zwei der verbleibenden drei Partien erfolgreich zu gestalten. Ein weiterer Sieg würde die Punktezahl auf dreizehn erhöhen, doch für die sechzehn Punkte der direkten Qualifikation fehlen noch einige Zähler. Sollte der BVB diese Ziele verfehlen, bleibt die Teilnahme an den Play-offs die naheliegende Konsequenz, was dennoch eine solide Perspektive für den Weiterzug darstellt.

FC Bayern München muss nach Niederlage gegen Lille aufholen

Die ein zu zwei Niederlage beim OSC Lille hat die Ausgangslage des FC Bayern München in der Liga-Phase deutlich verschlechtert. Nach fünf Spieltagen stehen die Münchner bei lediglich acht Punkten und müssen ihren Blick nun zunächst auf die Playoff-Plätze richten. Zehn Punkte fehlen derzeit noch zur Marke von sechzehn, die für die Top acht notwendig ist. Um diesen Abstand zu schließen, könnten weitere neun Punkte aus den verbleibenden Spielen erforderlich sein. Bleiben weitere Ausrutscher aus, müssen sich die Münchner voraussichtlich mit dem Umweg über die Play-offs zufriedengeben, da der direkte Sprung ins Achtelfinale unter diesen Voraussetzungen kaum noch zu erreichen ist.

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VfB Stuttgart und FC Leipzig kämpfen gegen den Abstieg

Für den VfB Stuttgart wird die verbleibende Ligaphase zu einem harten Kampf um die Playoff-Teilnahme. Nach der zwei zu null Niederlage bei Inter Mailand stehen die Schwaben mit sieben Punkten auf Rang siebzehn. Der direkte Achtelfinaleinzug ist angesichts der aktuellen Ausgangslage nur noch schwer zu erreichen. Umso wichtiger sind die kommenden Begegnungen gegen den OSC Lille, Club Brügge und die PSV Eindhoven. Besonders das Heimspiel gegen den Bayern-Besieger Lille bietet die Chance, einen direkten Konkurrenten auf Abstand zu halten. Mit zwei Siegen aus den letzten drei Partien sollte Stuttgart gute Chancen haben, unter den ersten vierundzwanzig Mannschaften zu bleiben, da dies in den vergangenen zwei Jahren mit elf beziehungsweise neun Punkten geklappt hat.

FC Leipzig benötigt Siege gegen Manchester United und Schachtar

Der FC Leipzig hat mit dem drei zu eins Erfolg gegen den RC Lens einen wichtigen Schritt im Kampf um die K.-o.-Phase gemacht. Trotz dieses Sieges stehen die Sachsen nach drei Niederlagen in den ersten vier Begegnungen weiterhin unter starkem Druck. Mit sechzehn Punkten ist die direkte Qualifikation für das Achtelfinale kaum noch realistisch. Der Einzug in die Play-offs bleibt jedoch ein erreichbares Ziel, wobei zwei Siege dafür bereits ausreichen könnten. Gegen die Gegner Manchester United, Schachtar Donezk und Feyenoord Rotterdam muss Leipzig unbedingt punkten. Vor allem das Auswärtsspiel in Manchester dürfte richtungsweisend werden, da die Mannschaft wenig Spielraum für weitere Fehler hat und mit drei Siegen die sichere Qualifikation für die Play-offs erzwingen könnte.