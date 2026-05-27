Lil Wayne soll seiner neuen Freundin einen Heiratsantrag gemacht haben

Rap-Superstar Lil Wayne ist angeblich wieder vergeben und soll seiner neuen Freundin bereits einen Heiratsantrag gemacht haben. Insider berichten, die Frau stamme aus Indiana und sei in ihren Zwanzigern. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Rap-Superstar Lil Wayne , mit bürgerlichem Namen Dwayne Michael Carter Jr., ist bekannt für seine Chart-Hits wie Lollipop und How to Love, aber auch für sein turbulent geführtes Privatleben.

Nun berichtet das US-Portal TMZ, dass der 43-jährige Musiker wieder vergeben sein soll. Und diesmal ist es offenbar ernster, als es bei seinen vorherigen Romanzen der Fall war. Laut Insidern aus seinem Umfeld soll die neue Freundin aus Indiana stammen und in ihren Zwanzigern sein. Die Beziehung soll bereits seit Anfang des Jahres bestehen - und nun soll Lil Wayne ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht haben.

Dass der Rapper erneut am Altar stehen möchte, überrascht viele Fans kaum, schließlich hat er in der Vergangenheit immer wieder mit öffentlichen Verlobungen und On-off-Beziehungen für Schlagzeilen gesorgt. Lil Wayne gilt seit Jahren als einer der größten Frauenhelden der Rap-Szene. Er hat vier Kinder von vier verschiedenen Frauen: Reginae Carter (27), Dwayne Carter III (17), Kameron Carter (16) und Neal Carter (16). Bereits in jungen Jahren war er mit Antonia Wright verheiratet, der Mutter seines ältesten Kindes Reginae.

Nach der Trennung folgten zahlreiche Verlobungen - unter anderem mit Sängerin Nivea, Schauspielerin Lauren London, Rapperin Trina und Curvy-Model La Ticia Thomas. Doch keine dieser Beziehungen führte letztlich zum Traualtar. Auch seine letzte große Romanze mit Plus-Size-Model Denise Bidot endete 2025 nach einer turbulenten On-off-Zeit. Seither hatte Lil Wayne sein Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit ferngehalten.

Nun aber scheint der Rapper wieder bereit für einen Schritt Richtung Ehe zu sein. Insider verrieten TMZ Details zu seiner neuen Flamme, die jedoch noch namentlich nicht bekannt ist. Weder Lil Wayne selbst noch sein Management haben die Verlobung bisher bestätigt. Die Fans warten gespannt darauf, ob er seine Zukünftige bald der Öffentlichkeit präsentiert.

Fest steht, dass die Gerüchte um die Verlobung in den sozialen Medien für große Aufregung sorgen. Ob der Frauenheld nun endlich sesshaft wird, bleibt abzuwarten. Die Musikwelt blickt gespannt auf Lil Waynes nächste Schritte - sowohl privat als auch künstlerisch





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