Lilian Brassier wechselt zu Togo: Debüt gegen Farès Chaïbi

Eintracht Frankfurt Verteidiger Lilian Brassier spielt ab sofort für Togo. Sein Debüt steht am 14. November in Algerien gegen seinen Vereinkollegen Farès Chaïbi.

Lilian Brassier hat seinen nächsten großen Schritt in der internationalen Karriere gemacht und spielt ab sofort für die Nationalmannschaft Togos. Der Abwehrstar von Eintracht Frankfurt steht nun im Kader von Nationaltrainer Patrice Neveu für die kommenden Afrika-Cup-Qualifikationsspiele. Dieses Wechselgeschäft beendet eine lange Phase des Abwägens und bringt Brassier zurück auf die internationale Bühne.

Amtlicher Wechsel für den Abwehrchef

Die offizielle Bestätigung des Wechsels erfolgte am Dienstag, wenige Tage nach Brassiers 27. Geburtstag am Montag. Monatelang stand der Innenverteidiger im Austausch mit den Verbandsvertretern des westafrikanischen Staates. Die Entscheidung fiel nun endgültig, da Brassier die togolesische Staatsbürgerschaft besitzt und noch nie für die französische A-Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Somit war der Wechsel nach allen FIFA-Regularien möglich.

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Brassier begann seine internationale Laufbahn bei den französischen Jugendteams. Er absolvierte insgesamt sechs Einsätze für die U19 und die U20 Auswahl. Der letzte dieser Spiele lag jedoch bereits sieben Jahre zurück im November 2019. Aufgrund dieses Zeitabstands und der fehlenden Pflichtspiele für Frankreich gab es keine sportlichen oder regulatorischen Hürden für die neue Verpflichtung durch den Verband aus Westafrika.

Doppelter Showdown im November

Sein Debüt für die neue Nationalmannschaft wird zum Spezialfall, da es direkt gegen einen ehemaligen und jetzigen Frankfurter Kollegen geht. Am 14. November findet das Spiel in Tizi-Ouzou in Algerien statt. Brassier wird dort gegen Farès Chaïbi auflaufen, der für Algerien spielt. Dieser direkte Kontrast zwischen Vereinskollegen und Nationalmannschaftsgegnern unterstreicht die Komplexität des Moments.

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Nicht nur einmal, sondern gleich zwei Mal trifft die neue Nationalmannschaft auf die Eintracht im November. Am 17. November folgt das zweite Qualifikationsspiel in der togolesischen Hauptstadt Lomé. Auch dieses Duell richtet sich gegen die Auswahlmannschaft von Algerien, wo Farès Chaïbi als Mittelfeld-Strategist eine zentrale Rolle spielt. Brassier soll bei dieser Begegnung erneut seine Abwehrstärke unter Beweis stellen.

Emotionale Achterbahnfahrt in Frankfurt

Die sportliche Grundlage für diesen Wechsel legte Brassier in den letzten Wochen in der Bundesliga. Nach einem Ausfall im Pokalspiel gegen Hamburg mit Knieproblemen kehrte er am Sonntag beim Ligaspiel gegen den HSV zurück. Diese Rückkehr verlief wie eine Achterbahnfahrt, da er vor dem 1:1-Ausgleich patzte. Kurz darauf leitete er jedoch das 2:1 durch einen Kopfball ein und bewies damit seine mentale Stärke.

Brassier gilt bei Eintracht Frankfurt als unangefochtener Stammspieler und Leistungsträger. Trainer Adi Hütter verliert nun in den Länderspielpausen nicht nur einen Spieler, sondern einen der wichtigsten Bausteine im Kader. Die Verbandsverantwortlichen setzen darauf, dass er diese Rolle auch für Togo übernimmt und dort zur Stütze wird.

Strategische Auswirkungen auf beide Seiten

Für die Nationalmannschaft Togos bedeutet diese Verpflichtung einen erheblichen Qualitätssprung in der Defensive. Brassier bringt Erfahrung aus der höchsten deutschen Spielklasse mit und soll das Rückgrat der Abwehr bilden. Für Eintracht Frankfurt bedeutet die Abgabe eines Stammenspielers eine spürbare Schwächung im Kader, wenn auch nur temporär während der Internationalen Spieltage.