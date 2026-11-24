Seit 2020 sollen sich Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro kennen und lieben. Seit 2021 zeigen sie sich auch öffentlich bei gemeinsamen Auftritten. GALA zeigt die stylischsten Looks des Paares.

Im Jahr 2020 sollen sich Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro kennen und lieben gelernt haben. Seit 2021 zeigen sie sich auch öffentlich bei gemeinsamen Auftritten – mit einigen modischen Highlights.

GALA zeigt Ihnen ihre besten Looks über die Jahre.tanzt modisch zwar etwas aus der Reihe und erscheint im schicken Anzug mit Hemd – dafür sitzt das stolze Papa-Lächeln wie angegossen. Kein Wunder, schließlich scheint das Familienglück bei den Dreien eingezogen zu sein. Einfach schön!sorgt nicht nur auf dem Tennis-Court für Schlagzeilen – auch privat zieht er regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich.

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Seit einigen Jahren steht an seiner SeiteLilian de Carvalho Monteiro stammt aus einer angesehenen Familie in São Tomé und Príncipe. Sie ist Politikwissenschaftlerin, spricht mehrere Sprachen fließend und arbeitete seit vielen Jahre in London. Mit ihrem kosmopolitischen Auftreten und ihrem diskreten Stil gilt sie als perfekte Ergänzung zu Boris Becker – und als Ruhepol in einem Leben, das selten leise verläuft.

Die Beziehung des Paares wurde 2020 öffentlich, mitten in einer Phase, in der Becker juristisch und medial stark im Fokus stand. Während seiner Inhaftierung in Großbritannien soll Lilian ihm treu beigestanden haben – was vielen Beobachter:innen Respekt abverlangte. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis Ende 2022 zeigte sich Becker an ihrer Seite dankbar und emotional stabiler denn je. Ihre Partnerschaft wird von Fans und Medien häufig als "Neustart" bezeichnet – ein Symbol für Neuanfang, Loyalität und persönliche Weiterentwicklung.

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Ob beim Wimbledon-Turnier, auf Charity-Events oder beim Spaziergang durch London – Lilian und Boris präsentieren sich modisch abgestimmt, aber nie überzogen. Er, der Sportstar mit bewegter Vergangenheit. Sie, die elegante Analytikerin mit einem sicheren Gespür für Auftritt und Timing. Gemeinsam verkörpern sie eine moderne Form von Glamour: weniger Show, mehr Substanz.

Ihre Liebe scheint auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen zu basieren. Freunde berichten, dass Lilian nicht nur seine Partnerin, sondern auch eine wichtige Ratgeberin ist. In Interviews spricht der ehemalige Tennis-Profi inzwischen häufiger über Dankbarkeit, Zukunft und Ruhe. ibo / Der Begleittext zur Fotostrecke wurde zu Teilen mit Unterstützung generativer maschineller Systeme erstellt und hinterher redaktionell sorgfältig geprüft.